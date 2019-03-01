Первый заместитель министра обороны Узбекистана — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Эргашев 1 марта встретил делегацию России во главе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.





Стороны обсудили развитие узбекско-российского сотрудничества в сфере обороны и укрепление взаимовыгодных связей в военно-образовательном направлении.

Павел Эргашев выразил признательность командованию войсками Центрального военного округа России за содействие в вопросах повышения боеготовности войск Министерства обороны Узбекистана.





Александр Лапин отметил, что Узбекистан является стратегическим партнером России и гарантом безопасности в Центральноазиатском регионе.





Командующий войсками Центрального военного округа провел лекцию для личного состава Академии Вооруженных Сил Узбекистана, ознакомив с боевым опытом российской армии на Ближнем Востоке.