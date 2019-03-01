Проект закона о космической деятельности опубликован для общественного осуждения. Документ разработан Академией наук Узбекистана.

Законопроект определяет космическую деятельность как исследование и использование космического пространства для достижения научных, экономических, экологических, информационных, коммерческих и иных целей, а также укрепления обороны и безопасности страны.

Согласно документу, целями космической деятельности в Узбекистане являются:

содействие устойчивому социально-экономическому развитию и обеспечению безопасности страны;

развитие и накопление научных знаний о Земле, космическом пространстве и небесных телах;

поддержка средствами космических систем информационного пространства страны и других заинтересованных сторон;

исследование территории страны средствами космических систем в интересах отраслей экономики и науки;

развитие международного сотрудничества в космической сфере.

Основными принципами государственной политики в области космической деятельности законопроект определяет соблюдение интересов страны, стимулирование привлечения инвестиций, соблюдение экологических требований, обеспечение безопасности населения при проведении работ по исследованию и использованию космического пространства.

Проект включает такие направления космической деятельности, как:

исследование космического пространства и планет;

содействие в осуществлении запусков космических аппаратов с соответствующими приборами и оборудованием;

содействие в создании и использовании спутниковой сети для связи, телевизионного и радиовещания;

дистанционное зондирование Земли, включая экологический мониторинг, метеорологию, геодезию с картографическим, топогеодезическим и геоинформационным обеспечением;

использование координатно-временного и навигационного обеспечения;

создание и развитие национального рынка космических услуг.

Космическую деятельность планируется финансировать на основании государственной космической программы Узбекистана. Допускается также привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе иностранные инвестиции.

Год назад президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о мерах по развитию космических исследований и технологий в Узбекистане. Документом была образована комиссия по развитию космической отрасли в стране.