Проект закона о космической деятельности опубликован для общественного осуждения. Документ разработан Академией наук Узбекистана.
Законопроект определяет космическую деятельность как исследование и использование космического пространства для достижения научных, экономических, экологических, информационных, коммерческих и иных целей, а также укрепления обороны и безопасности страны.
Согласно документу, целями космической деятельности в Узбекистане являются:
- содействие устойчивому социально-экономическому развитию и обеспечению безопасности страны;
- развитие и накопление научных знаний о Земле, космическом пространстве и небесных телах;
- поддержка средствами космических систем информационного пространства страны и других заинтересованных сторон;
- исследование территории страны средствами космических систем в интересах отраслей экономики и науки;
- развитие международного сотрудничества в космической сфере.
Основными принципами государственной политики в области космической деятельности законопроект определяет соблюдение интересов страны, стимулирование привлечения инвестиций, соблюдение экологических требований, обеспечение безопасности населения при проведении работ по исследованию и использованию космического пространства.
Проект включает такие направления космической деятельности, как:
- исследование космического пространства и планет;
- содействие в осуществлении запусков космических аппаратов с соответствующими приборами и оборудованием;
- содействие в создании и использовании спутниковой сети для связи, телевизионного и радиовещания;
- дистанционное зондирование Земли, включая экологический мониторинг, метеорологию, геодезию с картографическим, топогеодезическим и геоинформационным обеспечением;
- использование координатно-временного и навигационного обеспечения;
- создание и развитие национального рынка космических услуг.
Космическую деятельность планируется финансировать на основании государственной космической программы Узбекистана. Допускается также привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе иностранные инвестиции.
Год назад президент Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о мерах по развитию космических исследований и технологий в Узбекистане. Документом была образована комиссия по развитию космической отрасли в стране.