Порядок выделения жилья на условиях аренды лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, утвердил постановлением от 26 февраля Кабинет Министров, сообщила Norma.uz.

Жилье будет предоставляться из государственного жилищного фонда: муниципального, ведомственного или фонда целевого назначения.

Учет лиц, установление очереди на получение жилплощади, ее распределение и предоставление в аренду осуществляют местные хокимияты и организации, имеющие ведомственный жилфонд.

Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются лица:

без своей жилплощади или проживающие в непригодных жилых помещениях (бараках, домах в аварийном состоянии);

имеющие жилье площадью менее 16 кв. м на каждого члена семьи, для инвалидов-колясочников — менее 23 кв. м, то есть при несоответствии жилплощади социальной норме;

проживающие в общежитиях (кроме учащихся и студентов), производственных или служебных помещениях, за исключением временных и сезонных работников;

проживающие совместно в одной квартире с двумя или более семьями без родственных связей;

страдающие тяжелым видом хронического заболевания в соответствии с перечнем, утвержденным Минздравом, и нуждающиеся в отдельном проживании;

проживающие в населенном пункте и состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий более трех лет.

Сотрудники геолого-разведывательных организаций и топографо-геодезических служб, проработавшие в полевых условиях не менее 20 лет и в связи с этим не имеющие постоянного жилья, могут получить его независимо от проживания в соответствующем населенном пункте.

Чтобы встать на учет и в очередь для получения жилья, необходимо подать заявление в соответствующий хокимият (а для получения ведомственного жилья — по месту работы), где изучат документы и условия проживания заявителя.

После вынесения решения о выделении жилплощади лицу вручается ордер, который является основанием для заключения договора аренды между гражданином и организацией, на балансе которой содержится помещение.

Договор аренды заключается на срок не более пяти лет. Арендная плата определяется исходя из общей площади жилого помещения из расчета 2% МРЗП за кв. м в Ташкенте и 1% МРЗП за кв. м в других областях. Стоимость оплаты указана за год.

До 1 января 2020 года хокимиятам поручено сформировать электронную базу данных по гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, с размещением ее на веб-сайтах, а также внедрить порядок получения необходимых документов посредством межведомственной электронной системы.