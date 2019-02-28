25 февраля примерно в 11:29 житель Термезского района Сурхандарьинской области Б. Э. поджег себя рядом со зданием районного хокимията на улице Ат-Термизий, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Мужчина принес с собой емкость с бензином объемом 0,5 л, облил себя горючей смесью и поджег зажигалкой. В результате возгорания он получил телесные повреждения и был госпитализирован в районное медицинское объединение.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина получил термические ожоги I-II степени от 15% до 20% поверхности тела. Тяжесть ожогов оценена как «средняя».

Прокуратура Термезского района проводит доследственную проверку по данному факту.