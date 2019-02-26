Прокуратура Ташкента возбудила дело о дисциплинарной ответственности в отношении представителя Центра по управлению муниципальными активами хокимията столицы Отабека М., ответственного за расселение жильцов сносимого дома №78 на набережной Анхора. Об этом «Газете.uz» сообщили в городской прокуратуре.

Ведущий инспектор отдела организации работ по расселению с территорий сноса и инвентаризации привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, халатное отношение к вопросу переселения людей и ненадлежащий контроль за процессом, что привело к нарушению прав и законных интересов граждан, отметили в надзорном органе.

О том, что дом №78 продолжают разбирать, несмотря на то, что в нем все еще живут люди, «Газета.uz» писала 24 февраля (а до этого — 20 февраля). Проверка, проведенная прокуратурой по фактам в публикации, установила, что работы по сносу трехэтажного дома велись, несмотря на проживание людей в квартирах 2 (Эркин Н.), 4 (Хосият Х.) и 7 (Любовь Ш.).

На данный момент все жильцы полностью переселены, а в квартире 2 осталось только имущество, сообщили в столичной прокуратуре.

По имеющимся данным, территория, на которой находится 18-квартирный жилой дом, решением хокимията города от 8 сентября 2017 года была выделена в постоянное пользование компании «Navro'z Bog’i» для строительства на площади 17 га нового парка «Навруз».

Согласно протоколу заседания Кабинета Министров Узбекистана от 23 октября 2018 года, до 20 ноября все жильцы должны были быть переселены, а дом планировалось снести до 10 декабря прошлого года.

Хокимият Ташкента выделил для переселения жильцов 10 квартир в новостройке на ул. Кары Ниязова в Мирзо-Улугбекском районе и 8 квартир в новом доме на ул. Козиробод в Шайхантахурском районе.