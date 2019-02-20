С января страна наблюдает за сносом нерасселенных домов в Гидролизном городке в Фергане. В последние дни похожая ситуация происходила в Ташкенте с домом №78 на набережной Анхора. Репортаж Сабины Бакаевой.

На набережной главной водной артерии Ташкента — канала Анхор в центре столицы стоит одинокий трехэтажный дом, о существовании которого многие даже не знают. Оконные проемы зияют пустыми дырами, рамы сложены стопкой во дворе. Вокруг снуют рабочие с молотками и лопатами, они спускаются по лестницам, груженные снятыми с петель дверями. Всюду грязь, на глине глубокая борозда экскаватора.





В субботу в доме еще проживали пять семей. Не потому, что решили отстаивать свою жилплощадь, а потому, что районный хокимият приступил к сносу дома, не позаботившись своевременно о расселении всех жильцов.

Все началось два года назад, когда предыдущий хоким Ташкента подписал решение о сносе дома №78. У районной администрации было два года на решение вопросов компенсации ущерба собственникам и расселение. За это время в кресле главы хокимията района сменилось несколько человек.

«Год назад мы спрашивали в районном хокимияте, когда нас собираются выселять, не получится ли так, что нас предупредят о сносе за неделю, и мы не успеем ничего выбрать. Нам ответили, что все будет хорошо. Но получилось не очень», — рассказала «Газете.uz» женщина, покинувшая дом в понедельник, потому что пол и потолок в ее квартире просели.





В ноябре прошлого года жильцам предложили переехать в дом на Дархане. В качестве другого варианта рассматриваются дома на улице Козиробод, которые обещали сдать к 1 февраля. Теперь заселение переносится на конец марта.

На аренду временного жилья сроком на три месяца хокимият выделяет по 4,2 млн сумов на семью. Нормальное жилье в этом же районе, тем более с детьми, имуществом и животными, не снять.





По словам жителей, рабочие начали разбирать дом около трех недель назад, когда еще никто оттуда не съехал. После снятия швеллеров, обтягивавших дом, на некоторых стенах появились трещины.

«Я живу с бабушкой. Мы переедем в начале 20-х чисел в квартиру моей подруги. Потому что найти жилье за 1,4 млн сумов очень сложно. В доме есть газ, отопление, вода и свет. Но ежедневно перебои с водоснабжением и электричеством. В субботу приезжал газовик, которому поручили отключить снабжение. Он отказался, ведь здесь еще живут люди», — рассказала жительница дома.

Комментарии хокимията района

В администрации района заявляют, что работы нельзя назвать экстренными, потому что жителей уведомляли о сносе в первый раз в 2014 году, во второй — 17 января 2019 года. Земельный участок, на котором находится дом №78, станет частью новой парковой зоны.

Заместитель хокима района по строительству Бехруз Хакимов сообщил, что в настоящее время (беседа состоялась 17 февраля) администрация занимается оказанием помощи жителям, обеспечив всех оставшихся жильцов коробками для вещей и грузовым транспортом для переезда. Переселение трех пожилых женщин хокимият полностью взял на себя.





«Дом не ломают и не ломали. — подчеркнул Бехруз Хакимов, — Я приостановил демонтаж до полного расселения жильцов. До понедельника демонтировали окна, двери и полы в пустующих квартирах. Мы настаиваем на том, что демонтаж начал не хокимият, а сами жильцы, которые нашли себе квартиры раньше остальных. Они на продажу снимали свои окна и двери».

Вслед за публикациями в социальных сетях и СМИ о ситуации с 78-м домом в субботу хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев и его первый заместитель Даврон Хидоятов заявили, что осуществлять снос жилых домов до полного расселения жильцов противоречит законам и этике.

Проблема каждого

Согласно постановлению правительства Узбекистана №97 от 2006 года, хокимият обязан под роспись уведомить собственников о сносе не позднее, чем за полгода до его начала. Но, как видно из примеров последних лет и месяцев, органы власти действуют в каждом случае по-разному, пользуясь низкой правовой грамотностью граждан и закрывая глаза на нарушения законодательства.

Жители приводят положительные примеры модернизации территорий — например, расселение и снос махалли на месте мечети «Минор». Однако сегодня слово «снос» по большей части провоцирует у граждан панику, потому что органы власти не проводят своевременной разъяснительной работы, не знакомят с планами развития территорий и не предоставляют оперативной информации в ответ на слухи, распространяющиеся среди жителей.





«К людям приходят непонятные застройщики, которые заявляют, что завтра всех будут сносить. В этом и заключается самая большая ошибка хокимията: они позволили всему этому приобрести подобные масштабы», — считает жительница сносимого дома.

Люди должны знать, какие шаги предпринимать в таких ситуациях. Какой пакет документов должен у них быть, чтобы защитить свою собственность. Какую юридическую силу имеет гарантийное письмо хокимията.

Может быть, обстоятельства дома №78 в Ташкенте и Гидролизного городка в Фергане войдут в историю в качестве ошибок системы. Но на этих ошибках нужно выработать четкий порядок и правила и обеспечить неукоснительное следование им. Ведь речь идет не об отдельно взятом доме или судьбе, а о будущем страны.