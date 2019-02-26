Новая редакция проекта закона о государственно-частном партнерстве (ГЧП) опубликована для общественного обсуждения. Предыдущие версии документа были представлены в 2017 и 2018 годах соответственно. Законопроект подготовлен Министерством финансов.

В третьей по счету версии изменено трактование понятия ГЧП: «Юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество (в прошлой версии — „проект, предусматривающий взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество“ — ред.) между государственным партнером и частным партнером, в целях привлечения частных инвестиций (в предыдущей редакции такой цели нет — ред.), разделения или распределения рисков и обязанностей на основе заключенного между ними соглашения о ГЧП».

Государственным партнером в новой редакции определены «органы государственного управления, органы исполнительной власти на местах, иные специально уполномоченные Кабинетом Министров органы, участвующие от имени государства».

В проект введены определения понятий «залог», «конфликт интересов», «объект ГЧП», «победитель» и «резервный победитель» и другие.

Максимальный срок действия соглашения увеличен с 35 до 49 лет, минимальный срок — 5 лет — остался без изменений. Установлен также срок в 30 дней, в течение которых государственный партнер принимает решение о реализации проекта ГЧП.

Из новой редакции исключена норма о том, что государственный партнер может быть акционером в частном партнере. В сферы применения ГЧП добавлены эксплуатация автомобильных дорог и водоотведение.

Обсуждение документа продлится до 25 марта.