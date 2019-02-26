Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила скидки на внутриреспубликанские рейсы в дни празднования Навруза 21−24 марта, сообщила пресс-служба НАК.

Праздничные скидки предоставляются:

индивидуальным пассажирам — 30%;

туристическим группам (от пяти человек), школьникам, студентам колледжей, лицеев и вузов, учащихся и слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК и других ведомств — 40%;

семьям (от двух человек — муж и жена; муж, жена и их дети до 18 лет; отец или мать с детьми до 18 лет) — 50%;

пенсионерам и лицам с инвалидностью — 50%;

участникам войны 1941−1945 годов и приравненных к ним, а также для лиц, награжденных орденами и медалями в годы Второй мировой войны — 50%;

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС — 50%.

12 ноября президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году».

Согласно документу, на праздник Навруз узбекистанцы будут отдыхать четыре дня подряд: 21 марта — праздничный нерабочий день, 22 марта — дополнительный нерабочий день, 23 и 24 марта — выходные дни по календарю.