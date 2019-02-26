Прирост запасов золота в ближайшие пять лет может составить 474 тонны стоимостью в 18,75 млрд долларов, следует из проекта концепции развития геологической отрасли, опубликованного для общественного обсуждения.

Проект разработан Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам, будущая концепция рассчитана на 2020−2024 годы.

По расчетам ведомства, порядка 45% от общих ассигнований на геологоразведочные работы будет направляться на поиск, оценку и разведку золота. В частности, объем инвестиций в них должен составить около 230 млн долларов.

Основной объем работ планируется проводить в районе Центральных Кызылкумов в Навоийской области, а также Самаркандской и Ташкентской областях. «Затраты на геологоразведочные работы на золото составляют 0,48 долларов за грамм (1,23% от стоимости продукции), что значительно меньше от среднемировых показателей затрат», — говорится в концепции.

По данным Госкомгеологии, на 1 января 2018 года запасы золота в Узбекистане составляют 5,99 тысячи тонн, добыча металла по итогам 2017 года составила 89,9 тонны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству с февраля открыть данные по добыче и продаже золота в стране. Кроме того, планируется привлечь зарубежных специалистов для оценки геологических запасов республики по международным стандартам. В 2017 году правительство Узбекистана утвердило перечень 31 перспективной площади и 12 месторождений по драгметаллам с прогнозными запасами 151 тонна золота и 1,2 тысячи тонн серебра.