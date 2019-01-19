В Узбекистане снимут режим секретности с показателей производимых и реализуемых объемов золота, отмечается в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 17 января. Меры по исполнению этого поручения должны быть приняты в месячный срок.

Документом также поручено оптимизировать штатную численность работников режимно-секретных подразделений крупных предприятий горно-металлургической отрасли.

Ранее Министерство финансов в проекте постановления правительства предлагала снять запрет на публикацию отдельной информации.

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