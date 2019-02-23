Период подачи документов в вузы Узбекистана предлагается удлинить, сообщили на пресс-конференции в субботу представители Государственного центра тестирования при Кабинете Министров.

Согласно предварительным планам, прием будет начинаться в мае. В этот период документы смогут сдавать абитуриенты, окончившие учебу в средних учебных заведениях в предыдущие годы. Выпускники школ, лицеев и колледжей, которые получат аттестаты и дипломы в конце июня, могут сдать документы до 10 июля. В прошлом году период подачи документов длился один месяц — с 15 июня по 15 июля.

Значительно упростится сам процесс подачи документов. Теперь абитуриентам не нужно будет ехать в вуз, чтобы сдать документы на месте. Сделать это можно будет через центры государственных услуг. К примеру, абитуриент, проживающий в Нукусе, может подать документы в вуз в Ташкенте или в другом городе. При этом в самих вузах также предполагается открытие филиалов Агентства госуслуг. Примерная стоимость такой услуги может составить порядка 20 тысяч сумов. Сократится и список обязательных для сдачи документов: достаточно будет паспорта и оригинала документа об окончании учебы.

Для расширения возможностей для поступления увеличено количество учебных заведений, куда можно одновременно подать документы. Если ранее абитуриент мог претендовать на поступление только в один вуз (не считая филиалы зарубежных вузов), то с этого года он может подавать документы на поступление сразу в три вуза по своему выбору.

Рассматривается также предложение по организации подачи документов через интернет.

Директор Государственного центра тестирования Маджит Каримов прокомментировал вызвавший бурные обсуждения проект постановления правительства, в котором предлагается ввести обязательный взнос при подаче документов в размере одной минимальной заработной платы для абитуриентов, окончивших школу, лицей или колледж в прошлом году и ранее.

По его словам, 80% полученных средств будут направлены на закупку оборудования, необходимого для организации процесса тестирования: камер видеонаблюдения, мониторов для слежения за процессом, сенсоров, металлодетекторов и т. д. Остальные средства пойдут на финансирование аренды помещений, оборудования их кондиционерами, организацию мониторинга и другие расходы.

В прошлом году тестовые испытания одновременно проводились в 1000 группах. Только на аренду помещений «Узэкспоцентра» в течение 15 дней было затрачено 2 млрд сумов, а всего было задействовано 57 таких помещений.

По мнению начальника Управления развития тестовых технологий ГЦТ Севар Зупарходжаевой, введение взноса за рассмотрение документов заставит абитуриентам более ответственно относиться к вступительным экзаменам. В прошлом году более 22 тысяч абитуриентов на экзамены не пришли.

Абитуриентам, которые не смогли поступить, но набрали 30% и более баллов относительно наивысшего результата, будет выдаваться сертификат сроком действия три года, которым можно воспользоваться при подаче документов в будущем.

Как мы уже писали, с 2020/2021 учебного года предлагается разделить комплекс тестовых предметов на три обязательных предмета — родной язык, математику и историю Узбекистана — и два предмета по направлению образования. Предметный комплекс будет объявлен в сентябре-октябре и после обсуждений утвержден, уточнил Маджит Каримов.

Результаты тестовых испытаний будут оглашаться на следующий день после тестирования, а итоги конкурса в конкретный вуз — через неделю.

Обсуждение проекта постановления правительства продлится до 2 марта.

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Источник: Агентство информации и массовых коммуникаций.