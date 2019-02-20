Государственный центр тестирования при Кабинете Министров Узбекистана опубликовал проект постановления президента о совершенствовании системы проведения вступительных тестовых испытаний в высшие учебные заведения. Документ предлагает поэтапное внедрение нового порядка проведения тестов в вузы, пишет Norma.uz.

В соответствии с проектом, с 2019/2020 учебного года тестовые испытания планируется проводить в июле-августе (с прошлого года — с 1 по 15 августа). Практику проведения тестов в зданиях с большой вместимостью предлагается продолжить.

С абитуриентов, окончивших учебные заведения не в год поступления, а раньше, предложено взимать сбор за участие во вступительных тестах в размере 1 минимальной зарплаты. Исключение — для детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении, и лиц с инвалидностью I и II групп.

Абитуриентам, набравшим 30% от максимального балла и больше, планируется выдавать сертификат с указанием в нем результатов тестовых испытаний по предметам сроком действия три года. Их обладатели смогут участвовать в отборе по трем образовательным направлениям. У абитуриентов будет возможность обучаться в том вузе или по тому образовательному направлению, по которому набран достаточный проходной балл.

Согласно проекту, тестовые задания по узбекскому и каракалпакскому языкам отныне будут только на латинице.

С 2020/2021 учебного года предлагается разделить комплекс тестовых предметов. В первую категорию планируется включить три обязательных для всех сдающих предмета: родной язык, математику и историю Узбекистана; во вторую — два предмета, соответствующих выбранному направлению. Тестовые вопросы по обязательным предметам должны быть упрощенными, оценивать общую грамотность и базовые знания абитуриентов.

Для оценки владения навыками письма планируется проводить отдельные испытания по узбекскому, русскому и караалпакскому языку

В проекте также указано, что Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций будет ежегодно оснащать здания, используемые для проведения вступительных экзаменов, средствами идентификации личности, устройствами видеонаблюдения, подавителями сигнала (глушителями) для сотовых сетей, считывателями отпечатков пальцев и металлоискателями. С 2020 года необходимое оборудование будет закупаться за счет средств Государственного центра тестирования.

Напомним, указом президента Шавката Мирзиёева от 17 января был внесен ряд изменений в процесс приема абитуриентов в вузы. Среди нововведений — возможность вузам самостоятельно определять квоту приема студентов и поэтапное внедрение порядка принятия документов абитуриентов через центры государственных услуг. Кроме того, с нового учебного года абитуриенты получают право подавать документы одновременно в несколько вузов.