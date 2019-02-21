Напряженность и противостояние в Афганистане не находят мирного урегулирования, а напротив, продолжают обостряться. Узбекистан убежден, что единственный путь к миру в Афганистане — прямой диалог без предварительных условий между центральным правительством и основными внутриполитическими силами.

Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана Павел Эргашев, выступая 21 февраля на Конференции начальников штабов

стран Центральной и Южной Азии. Узбекистан принял это мероприятие впервые.

Павел Эргашев отметил, что процветание Центральной Азии связано с достижением мира в Афганистане, однако сегодня перспективы урегулирования афганского конфликта остаются неопределенными, напряженность и противостояние в стране продолжают обостряться.

«При этом наблюдаются признаки смещения „очагов нестабильности“ на север Афганистана, что обуславливает возрастание угроз безопасности для государств Центральной Азии», — сказал он. Кроме того, начальник генштаба отметил, что серьезной угрозой остается наркопроизводство, за счет доходов от которого финансируются террористические и преступные группировки.

Результаты прежних усилий мирового сообщества показали неэффективность военного решения афганской проблемы. «Мы убеждены, что единственный путь к миру в Афганистане — это прямой диалог, без предварительных условий, между центральным правительством и основными внутриполитическими силами», — заявил Павел Эргашев.

Помимо достижения внутриафганского согласия, необходимы взаимопонимание и консенсус на региональном уровне, а также общие подходы между внерегиональными игроками. «При этом усилия всех вовлеченных в афганский процесс сторон должны не подменять, а взаимодополнять друг друга», — подчеркнул начальник генштаба.

Павел Эргашев назвал «важнейшее условие» стабилизации ситуации в Афганистане, наряду с политическим урегулированием, — это вовлечение соседней страны в мирохозяйственные связи, главным образом, с государствами Центральной и Южной Азии.

«Мы должны смотреть на Афганистан не как на проблему, а как на стратегическую возможность и новые перспективы взаимовыгодного регионального сотрудничества. Мы уверены в том, что общие усилия по вовлечению Афганистана в систему торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей с соседними странами внесут существенный вклад в процесс нормализации ситуации и возвращения этой страны к мирной жизни», — заявил он.

Узбекистан рассматривает интенсификацию политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества как наиболее эффективный фактор в урегулировании ситуации в Афганистане, сказал Павел Эргашев, подчеркнув, что страна продолжит вносить посильный вклад в экономическое восстановление Афганистана, развитие его транспортной инфраструктуры и подготовку национальных кадров.

Узбекистан поддерживает решения таких площадок, как «Кабульский процесс», «Московский формат», «Международная контактная группа по Афганистану», «Стамбульский процесс „Сердце Азии“» и «Контактная группа „ШОС-Афганистан“» в пользу запуска прямых переговоров между ключевыми силами афганского конфликта без предварительных условий и угроз применения насилия.

«Мы также готовы поддержать любые политические и экономические усилия стран Центральной и Южной Азии, направленные на поддержание мира и стабильности в Афганистане», — заявил Павел Эргашев, добавив, что противодействие терроризму и экстремизму должно оставаться одной из приоритетных задач регионального взаимодействия.

«Мы твердо убеждены, что безопасность неделима и ее можно обеспечить лишь совместными усилиями», — резюмировал глава генштаба.

В конференции, посвященной региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью, участвовали начальники генштабов Вооруженных Сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, первый замначальника генштаба ВС Кыргызстана и глава Центрального командования ВС США.