Кондитерская фабрика Crafers приняла участие в 26-й международной выставке «ПРОДЭКСПО 2019» и была награждена медалью в номинации «Лучший продукт-2019» за продукцию — темный плиточный шоколад премиум и темный плиточный шоколад с дробленным орехом.

Данная выставка считается эффективной площадкой для деловых коммуникаций и долгосрочного партнерства по экспорту продовольственных продуктов. Она проходит в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» и принимает около 62 тысяч посетителей ежегодно.





В этом году в выставке принимали участие более 2600 компаний из 69 стран мира по 28 тематическим разделам, из которых по кондитерскому направлению были представлены около 450 компаний из Швейцарии, Болгарии, Италии, Германии, Латвии, Японии, Чили и других стран.

В данной выставке Crafers представлял Узбекистан с широким ассортиментом кондитерских товаров. Это линейка шоколадной продукции, печенья, вафли, маршмеллоу и разных видов конфет. Особую похвалу за вкус получили шоколадные плитки, нежный молочный шоколад 2×2, переслоенный грильяж, а также конфеты «Крокант».

Со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации были озвучены положительные отзывы, которые отмечали натуральность используемого сырья при изготовлении продукции, так как основным критерием в оценке служили оригинальность и новые вкусы известных нам сладостей.





«Основным событием выставки было вручение медалей изготовителям, чей продукт собрал наибольшие комментарии и был отмечен как лучший со стороны всех участников, экспертов и посетителей ПРОДЭКСПО. Среди награжденных была и компания Crafers, которая не только впечатлила многих своей продукцией, но и внесла свой вклад в укрепление понятия о республике Узбекистан как о стране, которая двигается в ногу со временем и с удовольствием пользуется дарами прогресса», — отметил независимый эксперт в области кондитерской промышленности Виталий Попов.

По словам руководителя департамента по развитию экспорта и внешнеэкономической деятельности Санжара Курбоналиева, продукцией Crafers интересовались предприниматели из России и Европы, которые процитировали качество и вкус представляемой продукции на высоком уровне.

Были проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве не только с российскими ритейлами, но и с предпринимателями из Китая, Монголии, Латвии, Болгарии, Азербайджана и других стран. А также были подписаны контракты о сотрудничестве с представителями рынков России, Казахстана и Таджикистана.





«Сначала меня привлек стенд, потом решил попробовать продукцию. Ребята рассказали про технологию производства и составы сладостей. Удивительно, но мне понравилось. Известное сырье в области кондитерской деятельности было представлено в лучшем исполнении. За свой 25-летний стаж я часто сталкивался с кондитерами из Азии, многое слышал про Узбекистан. Я был приятно удивлен, когда узнал о существовании масштабной фабрики, которая производит кондитерскую продукцию, отвечающую всем тенденциям современности и по вкусу, и по качеству», — рассказал технолог из Италии Луиджи Муцио.





Crafers не остановится на достигнутом. Компания планирует участвовать на следующих выставках, которые будут проводиться в соседних странах, России и Китае. «Представляя качественную кондитерскую продукцию, мы намерены расширять экспорт и вносить вклад в экономику нашей страны», — заявляет руководство фабрики.

На правах рекламы.