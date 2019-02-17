С 1 апреля подать документы на обмен водительского удостоверения можно будет через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Как сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента, совместное постановление об этом подписано 13 февраля министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым и министром юстиции Русланбеком Давлетовым.

Нововведение коснется всего Узбекистана. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо электронная цифровая подпись, получить которую можно в центрах государственных услуг.

При подаче онлайн-заявления фотография заявителя будет получена системой из базы данных МВД. Если заявитель желает увидеть на водительском удостоверении новую фотографию, нужно будет посетить центр госуслуг.

После проверки введенной информации системой будет сформирована квитанция на оплату государственной пошлины. Получить готовый документ можно будет в центре госуслуг.

Напомним, с 1 июня обращаться за получением госуслуг можно будет в любые центры госуслуг, независимо от прописки и почтового адреса. Кроме того, при получении госуслуг через ЕПИГУ пошлины, сборы и другие платежи будут уплачиваться в размере 90%.