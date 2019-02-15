В Намангане завершается строительство нового железнодорожного вокзала, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».
Старое здание вокзала было разобрано в конце 2016 года из-за несоответствия международным стандартам.
Новое здание — трехэтажное и сможет одновременно обслуживать более 500 пассажиров в сутки. Помимо зала ожидания, в нем будут VIP-зона, камера хранения, места общественного питания, торговые точки, комната матери и ребенка и медпункт.
Сдача вокзала в эксплуатацию планируется в ближайшее время, сейчас там идут отделочные работы.
Реконструируется также гостиница «Локомотив», расположенная на территории вокзала. На первом этаже здания разместится железнодорожная касса.
Nodir Khusanhodjayev
Интересно, а поезда из Ташкента когда будут до Намангана ходить? А то не удобно из Папа туда добираться.
Vadim Tsoy
Однотипная стройка республиканских масштабов, никакой красоты, однообразные здания, будь то вокзал, то аэропорт, то административное здание и т.д. Везде сплошные заборы, даже под фонтан ничем не отличается..
Сергей Привалов
А куда подевались все дизайнеры? Или у УТЙ единая концепция всех вокзалов страны? Ташкент, Карши, Наманган вот, и куча остальных вокзалов, все на один стиль и манер. Где индивидуальность? Где креатив и уникальность? Зачем плодить одно и тоже по всей стране?
Единственный вокзал, который выделяется из всей однотипной массы, это вокзал в Самарканде, но он спроектирован и построен в былые времена еще, и, надеюсь, не будет реконструирован под один проект.
В общем, минус вам УИЙ.