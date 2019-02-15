В Намангане завершается строительство нового железнодорожного вокзала, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Старое здание вокзала было разобрано в конце 2016 года из-за несоответствия международным стандартам.

Новое здание — трехэтажное и сможет одновременно обслуживать более 500 пассажиров в сутки. Помимо зала ожидания, в нем будут VIP-зона, камера хранения, места общественного питания, торговые точки, комната матери и ребенка и медпункт.

Сдача вокзала в эксплуатацию планируется в ближайшее время, сейчас там идут отделочные работы.

Реконструируется также гостиница «Локомотив», расположенная на территории вокзала. На первом этаже здания разместится железнодорожная касса.