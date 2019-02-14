Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров в интервью Bloomberg рассказал о важности выпуска евробондов для Узбекистана. Видеозапись беседы опубликовала пресс-служба Министерства финансов.

В четверг Узбекистан разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов под 4,75% годовых и 10-летние — на 500 млн долларов под 5,375%.





По словам главы Минфина, в этом году ожидается выход на долговой рынок коммерческих банков, а не государственных компаний. «Мы создали для них хороший ориентир (benchmark) [для последующих выпусков корпоративных еврооблигаций]», — отметил он.

Ранее мы писали, что на долговой рынок планируют выйти два банка Узбекистана, среди возможных кандидатов — Узпромстройбанк, банк «Асака», «Ипотека-банк» и Национальный банк.

Джамшид Кучкаров выразил уверенность, что выпуск суверенных евробондов Узбекистана — хорошая новость для потенциальных инвесторов. «Эмиссия облигаций делает нас ответственными перед иностранными инвесторами и всеми нашими партнерами», — подчеркнул министр.

Вице-премьер также прокомментировал мнение об отсутствии прозрачности статистических данных и информации на английском языке в Узбекистане.

«В принципе, это проблема, а именно — открытость статистических данных, для нас это в новинку. Узбекистан вступил в систему распространения данных по методике и стандартам Международного валютного фонда и сейчас все экономические данные можно найти, а сайте МВФ. В то же время мы работаем над переводом на английский язык всех наших данных в онлайн-режиме. Например, данные Центрального банка, Министерства финансов и других ведущих экономических институтов. У них уже есть некоторая информация на английском, но мы должны улучшить свою работу в этом направлении», — признал он.





Отвечая на вопрос о сроках полной либерализации валютного рынка, министр финансов заявил, что начиная с сентября 2017 года в Узбекистане был открыт свободный доступ к иностранной валюте, и сейчас действует свободный плавающий курс.

«У всех есть доступ к валюте, в первую очередь, у инвесторов — для репатриации прибыли или импортных сделок. Нет проблем. Но пока сохраняются некоторые ограничения на движение капитала на валютном рынке», — сказал он.