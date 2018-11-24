На открытом заседании правления Центрального банка Узбекистана в субботу были утверждены основные направления монетарной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов, сообщила пресс-служба ЦБ.

В среднесрочной перспективе приоритетами денежно-кредитной политики определены снижение уровня инфляции и создание необходимых основ для перехода к режиму инфляционного таргетирования, в том числе развитие инструментов и трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Основные направления монетарной политики — программный документ, разработанный на основе анализа текущей макроэкономической ситуации, внешних факторов и прогнозов развития внутренних и внешних условий. Он содержит цели и принципы денежно-кредитной политики, анализ и ожидаемые результаты осуществляемых мер в денежно-кредитной сфере, сценарии макроэкономического развития и меры по развитию денежно-кредитных инструментов в среднесрочной перспективе.

Основные направления впервые разработаны на трехлетний горизонт с использованием сценарных вариантов развития экономики. Базовый сценарий предусматривает продолжение текущей тенденции развития экономики и слабое изменение внешних условий, а также осуществление структурных и налоговой реформ с постепенным достижением ожидаемых результатов. Альтернативный (рисковый) сценарий предусматривает ухудшение внешнеэкономических условий и замедление проводимых структурных реформ.

В базовом сценарии развития экономики рост ВВП по итогам 2018 года ожидается на уровне 5,2%, а в 2019 году прогнозируется на уровне 5,4%. В последующие годы намечается ускорение темпов роста экономики в связи с повышенной инвестиционной активностью в текущем и прошлом годах, а также проводимыми реформами в реальном секторе экономики.

Согласно прогнозам в базовом сценарии, годовая инфляция в 2018 году составит 16−17%, в 2019 году — 13,5−15,5%, в 2020 году — 10−12%. Начиная с 2021 года ожидается доведение годовой инфляции до однозначных значений.

Драйверами инфляции в среднесрочной перспективе будут высокий спрос в экономике вследствие повышения инвестиционной активности и либерализация регулируемых цен. При этом факторами, поддерживающими инвестиционную активность в следующих годах, будет рост капитальных вложений в рамках реформирования (в т. ч. приватизации) государственных предприятий.

В базовом сценарии закладываются успешная реализация налоговой реформы, внедрение бюджетного правила, совершенствование координации монетарной и фискальной политик, а также нормализация темпов роста кредитования экономики (25% в 2019 году).

В альтернативном сценарии с учетом ухудшения внешних и внутренних условий, а также недостижения ожидаемых результатов структурных реформ ожидается ускорение инфляции до 17−18% в 2019 году.

В обоих сценариях Центральный банк предусматривает проведение осмотрительной денежно-кредитной политики с поддержанием умеренно жестких денежно-кредитных условий. При этом в альтернативном сценарии закладывается проведение более жесткой политики. Полная версия основных направлений будет опубликована Центробанком на официальном сайте после дополнения с учетом замечаний и предложений, полученных в ходе открытого заседания правления.