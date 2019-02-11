Как Узбекистану совершить прорыв в науке и инновациях? Почему некоторые госорганы работают неэффективно? Какие реформы нужны в первую очередь для развития человеческого капитала?

Ведущие проекта о предпринимательстве в Узбекистане встретились с заместителем министра инновационного развития Юлбарсхоном Мансуровым.

В передаче говорится о том, что нужно изменить в сфере образования, науки и инноваций, чтобы Узбекистан совершил прорыв в этой сфере.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.