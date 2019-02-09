Государственная трудовая инспекция Министерства занятости и трудовых отношений Каракалпакстана провела проверку отделения народного образования Амударьинского района, где, по сообщениям, из зарплаты учителей удержали по 500 тысяч сумов.

Издание Kun.uz в четверг сообщило, что учитель районной школы не получил зарплату за январь, а после проверки счета через специальный бот в Telegram узнал об удержании 500 тысяч сумов. В Амударьинском отделении народного образования, как отмечает издание, подтвердили, что согласно утвержденному заместителем хокима района Маъмуржоном Темирбоевым плану, из заработных плат учителей удерживается по 500 тысяч сумов за коммунальные платежи.

Учитель сообщил, что у него нет задолженности по коммунальным услугам. Замхокима, в свою очередь, заявил, что «удержание из зарплаты производится только на добровольной основе».

Как сообщила пресс-служба Минтруда в Telegram, в 82 общеобразовательных школах района работают 5154 педагога. Из зарплат 3115 учителей, как установило министерство, незаконно и без их согласия удержали деньги за электроэнергию, газ, воду и другие услуги.

Заместитель заведующего Амударьинским отделением народного образования Р. Маткурбанов и главный бухгалтер централизованной финансово-бухгалтерской службы М. Каландаров оштрафованы на 5 МРЗП (более 1 млн сумов) согласно части 1 статьи 49 Кодекса об административной ответственности (нарушение должностным лицом законодательства о труде и охране труда).

Государственная трудовая инспекция Минтруда Каракалпакстана 8 февраля внесла представление в Министерство народного образования республики по устранению нарушений законодательства и недопущению таких случаев в будущем.