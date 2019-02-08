Повышение цен на аренду госимущества в Ташкенте объясняется тем, что Узбекистан постепенно переходит на рыночную экономику. Так столичный хокимият ответил на запрос «Газеты.uz».

11 января столичная администрация утвердила минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом. Согласно документу, в среднем стоимость аренды повысилась на 70% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в 2018 году размер индексации составил около 20%, в 2017 году — 10%, в 2016 году — 12%.

«Стоимость аренды государственных помещений была уравновешена по отношению к арендной плате помещений частного сектора. К примеру, арендная плата за 1 кв. м в частном секторе на данный момент составляет от 5 до 20 долларов, а аренда госимущества была намного ниже», — отметили в хокимияте.

Прибыль от аренды госимущества будет направлена в местные бюджеты, средства из которых впоследствии послужат развитию инвестиционного климата Ташкента, подчеркнули в городской администрации.