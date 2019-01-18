Хокимият Ташкента 11 января утвердил минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в столице. Согласно документу (PDF), в среднем стоимость аренды повысилась на 70% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в 2018 году размер индексации составил около 20%, в 2017 году — 10%, в 2016 году — 12%.
Ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже утвержденных минимальных ставок. Расчеты ставок подготавливаются Госкомконкуренции и согласовываются с Министерством финансов и Министерством экономики.
Минимальные ставки арендной платы за пользование госимуществом в Ташкенте на 2019 год
№
Цель использования площадей, передаваемых в аренду
Мин. годовая ставка 1 кв. м (сумов)
2019
2018
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1.
Топливная промышленность
7800
|4600
2.
Химическая промышленность
7800
|4600
3.
Нефтехимическая промышленность
7800
|4600
4.
Машиностроение
7800
|4600
5.
Станкостроительная и инструментальная промышленность
7800
|4600
6.
Промышленность средств вычислительной техники
7800
|4600
7.
Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
6300
|3700
8.
Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение
6300
|3700
9.
Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
6300
|3700
10.
Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий
7800
|4600
11.
Промышленность металлических конструкций и оборудования (токарные услуги)
7800
|4600
12.
Ремонт машин и оборудования
7800
|4600
13.
Прочие отрасли машиностроения
7800
|4600
ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
14.
Лесозаготовительная промышленность
7800
|4600
15.
Деревообрабатывающая промышленность
7800
|4600
16.
Целлюлозно-бумажная промышленность
7800
|4600
17.
Изготовление дверей, окон и мебели (из дерева)
25300
|14900
18.
Промышленность строительных материалов
7800
|4600
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
19.
Текстильная промышленность
7800
|4600
20.
Швейная промышленность
7800
|4600
21.
Кожевенная, меховая и обувная промышленность
7800
|4600
22.
Прочие производства легкой промышленности
7800
|4600
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
23.
Пищевая промышленность (кроме рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности)
7800
|4600
24.
Мясная и молочная промышленность
7800
|4600
25.
Рыбная промышленность
7800
|4600
26.
Мукомольно-крупяная промышленность
7800
|4600
27.
Комбикормовая промышленность
6300
|3700
28.
Другие отрасли промышленности
7800
|4600
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
29.
Медицинская промышленность
7800
|4600
30.
Полиграфическая промышленность
25300
|14900
31.
Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей
18700
|11000
32.
Хозяйственное управление промышленностью
25300
|14900
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
33.
Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га
5114300
|3008400
34.
Животноводство и птицеводство
6300
|3700
35.
Рыбоводство (в том числе бассейны искусственного разведения) 1 га
5114300
|3008400
36.
Пчеловодство 1 га
3060000
|1800000
37.
Ветеринарное обслуживание
7800
|4600
38.
Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства
7800
|4600
39.
Лесное хозяйство (в том числе сады) 1 га
5114300
|3008400
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
40.
Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования
20400
|12000
41.
Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи)
20400
|12000
42.
Транспортная инфраструктура (штрафные площадки)
5300
|3100
43.
Автомойки
30000
|12000
44.
Автозаправочные станции
31400
|18400
45.
Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения
18700
|11000
46.
Почтовая связь
17200
|10100
47.
Курьерская связь
20400
|12000
48.
Электропроводная связь
20400
|12000
49.
Электро-, радио, сотовая и пейджинговая связь (по параметрам расширения, включая площади сооружений и технологические площади)
66100
|36900
СТРОИТЕЛЬСТВО
50.
Производство и обслуживание в сфере строительства
15600
|9200
51.
Проектные, проектно-изыскательские организации
15600
|9200
52.
Производство пластиковых дверей и рам, мебели
40000
|14900
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
53.
Оптовая торговля
31400
|18500
54.
Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями
75500
|44400
55.
Розничная торговля
47100
|27700
56.
Общественное питание
31400
|18500
57.
Изготовление и реализация продукции из пищевых полуфабрикатов (фастфуд)
30000
|-
58.
Книжные магазины
3000
|1800
59.
Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода
31400
|18500
60.
Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления
47100
|27700
61.
Материально-техническое снабжение и сбыт
34500
|20300
62.
Информационно-вычислительное обслуживание
34500
|20300
63.
Представление услуг по интернету и компьютерной сети
34500
|20300
64.
Операции с недвижимым имуществом
34500
|20300
65.
Реклама, представительские услуги
31400
|18500
66.
Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления
31400
|18600
67.
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба
47100
|27700
68.
Редакции и издательства
17500
|10300
69.
Сбор и заготовка металлолома и утиля
17500
|10300
70.
Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТЧСЖ)
17500
|10300
71.
Гостиничное хозяйство
34500
|20300
72.
Общежития
20 000
73.
Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
19000
|11200
74.
Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви
25200
|14800
75.
Ломбарды
37900
|22300
76.
Бани
53700
|31600
77.
Сауны и бассейны
109600
|64500
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
78.
Здравоохранение
25200
|14800
79.
Отдых и туризм
25200
|14800
80.
Фитобар
10900
|6400
81.
Культурно-развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки
34500
|20300
82.
Физическая культура и спорт
10900
|6400
83.
Аптечные учреждения
25200
|14800
84.
Оптика и магазины по продаже медицинского оборудования
30000
|14800
85.
Социально-аптечные учреждения
21000
|12350
ОБРАЗОВАНИЕ
86.
Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы)
22100
|13000
87.
Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников
15800
|9300
88.
Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений)
9300
|5500
89.
Организация общественного питания в образовательных учреждениях
12100
|7100
90.
Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений)
7800
|4600
91.
Культура и искусство
44000
|25900
92.
Выставки
21000
|12350
93.
Внешкольное воспитание
9300
|5500
94.
Парки культуры и отдыха
22100
|13000
95.
Ботанические сады и зоопарки
22100
|13000
96.
Редакции телевидения и радиовещания
22100
|13000
97.
Киностудии, студии звукозаписи
78500
|46200
98.
Наука и научное обслуживание
15600
|9200
99.
Автошколы
27000
|-
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
100.
Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение
31400
|18500
101.
Аудиторская деятельность
24100
|18500
102.
Банковская деятельность
47100
|27700
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
103.
Страхование
31400
|18500
104.
Юридические услуги и судебные органы
22100
|13000
105.
Коллегии и юридические консультации адвокатов, адвокатские фирмы и бюро
22100
|13000
106.
Общественные объединения
7800
|4600
107.
Складские помещения
31400
|18500
108.
Офис для государственных предприятий
15600
|9200
109.
Офис для частных организаций
53400
|31400
110.
Архивные услуги
10000
|-
111.
Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в том числе вулканизация)
31400
|18500
112.
Лаборатории
15600
|9200
113.
Оплата различных видов услуг (Paynet)
78500
|46200
114.
Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия
50300
|29600
115.
Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия
37900
|22300
116.
Кассы (в т. ч. авиа-, железнодорожные, транспортные)
50 300
|29600
117.
Банкоматы
471400
|277300
118.
Изготовление хлебобулочных изделий (кондитерские изделия, торты, пирожные и другое)
31400
|18500
Определение арендной платы
Расчет арендной платы (опорная ставка арендной платы) по зданиям и сооружениям определяется следующим образом:
Ос = Мс*Кз*(Кс+Кт+Ку), где:
- Ос — опорная ставка арендной платы за 1 кв. метр на год;
- Мс — минимальная ставка за 1 кв. метр на год;
- Кз — коэффициент территориальных зон;
- Кс — коэффициент по виду строительства (отдельно стоящее здание, пристроенное здание, верхняя часть здания, чердак, мансарда, полуподвал, подвал);
- Кт — коэффициент использования прилегающих территорий;
- Ку — коэффициент удобства при использовании в коммерческих целях (расположение вдоль основных автотранспортных дорог, на выходе к второстепенным автотранспортным дорогам и др.).
Коэффициент территориальных зон (Кз) — на основании границ, установленных решением хокима Ташкента от 13 января 2014 года №41 «Об утверждении схемы и характеристики зональных границ по уплате земельного налога»:
- 1-я зона — 4,11;
- 2-я зона — 3,31;
- 3-я зона — 2,51;
- 4-я зона — 1,71;
- 5-я зона — 1.
Коэффициент по типу строительства здания (Кс):
- отдельно стоящее здание — 1;
- находящееся во внутренней части здания и/или пристроенное — 0,8;
- полуподвал, подвал — 0,6;
- чердак, мансарда — 0,5;
- фасадная часть зданий и сооружений для рекламных средств — 0,2.
Коэффициент пользования примыкающей территорией (Кпт):
- при наличии земельного участка — 0,3;
Коэффициент удобства для использования в коммерческих целях (Кк):
- расположение в радиусе 200 м от станции метро — 0,8;
- для зданий и сооружений, расположенных на основных магистральных улицах — 0,7;
- расположение на второстепенных проезжих улицах — 0,6.