Хокимият Ташкента 11 января утвердил минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом в столице. Согласно документу (PDF), в среднем стоимость аренды повысилась на 70% по сравнению с прошлым годом. Отметим, что в 2018 году размер индексации составил около 20%, в 2017 году — 10%, в 2016 году — 12%.

Ставка арендной платы по зданиям и сооружениям не может быть ниже утвержденных минимальных ставок. Расчеты ставок подготавливаются Госкомконкуренции и согласовываются с Министерством финансов и Министерством экономики.

Минимальные ставки арендной платы за пользование госимуществом в Ташкенте на 2019 год

№ Цель использования площадей, передаваемых в аренду Мин. годовая ставка 1 кв. м (сумов) 2019

2018 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1. Топливная промышленность 7800 4600

2. Химическая промышленность 7800 4600

3. Нефтехимическая промышленность 7800 4600

4. Машиностроение 7800 4600

5. Станкостроительная и инструментальная промышленность 7800 4600

6. Промышленность средств вычислительной техники 7800 4600

7. Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 6300 3700

8. Строительное, дорожное и коммунальное машиностроение 6300 3700

9. Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов 6300 3700

10. Производство санитарно-технического и газового оборудования и изделий 7800 4600

11. Промышленность металлических конструкций и оборудования (токарные услуги) 7800 4600

12. Ремонт машин и оборудования 7800 4600

13. Прочие отрасли машиностроения 7800 4600

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 14. Лесозаготовительная промышленность 7800 4600

15. Деревообрабатывающая промышленность 7800 4600

16. Целлюлозно-бумажная промышленность 7800 4600

17. Изготовление дверей, окон и мебели (из дерева) 25300 14900

18. Промышленность строительных материалов 7800 4600

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 19. Текстильная промышленность 7800 4600

20. Швейная промышленность 7800 4600

21. Кожевенная, меховая и обувная промышленность 7800 4600

22. Прочие производства легкой промышленности 7800 4600

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 23. Пищевая промышленность (кроме рыбной, мясной, маслосыродельной и молочной промышленности) 7800 4600

24. Мясная и молочная промышленность 7800 4600

25. Рыбная промышленность 7800 4600

26. Мукомольно-крупяная промышленность 7800 4600

27. Комбикормовая промышленность 6300 3700

28. Другие отрасли промышленности 7800 4600

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 29. Медицинская промышленность 7800 4600

30. Полиграфическая промышленность 25300 14900

31. Химчистка, крашение, стирка и обработка белья и других изделий из тканей 18700 11000

32. Хозяйственное управление промышленностью 25300 14900

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 33. Растениеводство (в т.ч. тепличное хозяйство) 1 га 5114300 3008400

34. Животноводство и птицеводство 6300 3700

35. Рыбоводство (в том числе бассейны искусственного разведения) 1 га 5114300 3008400

36. Пчеловодство 1 га 3060000 1800000

37. Ветеринарное обслуживание 7800 4600

38. Другие организации по обслуживанию сельского хозяйства 7800 4600

39. Лесное хозяйство (в том числе сады) 1 га 5114300 3008400

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 40. Hаземный железнодорожный транспорт общего пользования 20400 12000

41. Транспортная инфраструктура (автопарк, таксопарк, автостоянки, гаражи) 20400 12000

42. Транспортная инфраструктура (штрафные площадки) 5300 3100

43. Автомойки 30000 12000

44. Автозаправочные станции 31400 18400

45. Услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения 18700 11000

46. Почтовая связь 17200 10100

47. Курьерская связь 20400 12000

48. Электропроводная связь 20400 12000

49. Электро-, радио, сотовая и пейджинговая связь (по параметрам расширения, включая площади сооружений и технологические площади) 66100 36900

СТРОИТЕЛЬСТВО 50. Производство и обслуживание в сфере строительства 15600 9200

51. Проектные, проектно-изыскательские организации 15600 9200

52. Производство пластиковых дверей и рам, мебели 40000 14900

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 53. Оптовая торговля 31400 18500

54. Оптовые рынки, осуществляющие деятельность, связанную с продажей товаров (услуг) партиями 75500 44400

55. Розничная торговля 47100 27700

56. Общественное питание 31400 18500

57. Изготовление и реализация продукции из пищевых полуфабрикатов (фастфуд) 30000 -

58. Книжные магазины 3000 1800

59. Сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 31400 18500

60. Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления 47100 27700

61. Материально-техническое снабжение и сбыт 34500 20300

62. Информационно-вычислительное обслуживание 34500 20300

63. Представление услуг по интернету и компьютерной сети 34500 20300

64. Операции с недвижимым имуществом 34500 20300

65. Реклама, представительские услуги 31400 18500

66. Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления 31400 18600

67. Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая служба 47100 27700

68. Редакции и издательства 17500 10300

69. Сбор и заготовка металлолома и утиля 17500 10300

70. Жилищно-коммунальное хозяйство (объекты ТЧСЖ) 17500 10300

71. Гостиничное хозяйство 34500 20300

72. Общежития 20 000

73. Непроизводственные виды бытового обслуживания населения 19000 11200

74. Парикмахерские, фотосалоны, ателье мод, ремонт обуви 25200 14800

75. Ломбарды 37900 22300

76. Бани 53700 31600

77. Сауны и бассейны 109600 64500

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 78. Здравоохранение 25200 14800

79. Отдых и туризм 25200 14800

80. Фитобар 10900 6400

81. Культурно-развлекательные центры (бильярд, игровые автоматы, дискотеки и т. д. ) 34500 20300

82. Физическая культура и спорт 10900 6400

83. Аптечные учреждения 25200 14800

84. Оптика и магазины по продаже медицинского оборудования 30000 14800

85. Социально-аптечные учреждения 21000 12350

ОБРАЗОВАНИЕ 86. Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием (включая учебные курсы) 22100 13000

87. Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников 15800 9300

88. Общеобразовательные детские школы (для негосударственных образовательных учреждений) 9300 5500

89. Организация общественного питания в образовательных учреждениях 12100 7100

90. Дошкольное воспитание (для негосударственных образовательных учреждений) 7800 4600

91. Культура и искусство 44000 25900

92. Выставки 21000 12350

93. Внешкольное воспитание 9300 5500

94. Парки культуры и отдыха 22100 13000

95. Ботанические сады и зоопарки 22100 13000

96. Редакции телевидения и радиовещания 22100 13000

97. Киностудии, студии звукозаписи 78500 46200

98. Наука и научное обслуживание 15600 9200

99. Автошколы 27000 -

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100. Финансы, кредит (кроме страховой и аудиторской деятельности), пенсионное обеспечение 31400 18500

101. Аудиторская деятельность 24100 18500

102. Банковская деятельность 47100 27700

ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

103. Страхование 31400 18500

104. Юридические услуги и судебные органы 22100 13000

105. Коллегии и юридические консультации адвокатов, адвокатские фирмы и бюро 22100 13000

106. Общественные объединения 7800 4600

107. Складские помещения 31400 18500

108. Офис для государственных предприятий 15600 9200

109. Офис для частных организаций 53400 31400

110. Архивные услуги 10000 -

111. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств (в том числе вулканизация) 31400 18500

112. Лаборатории 15600 9200

113. Оплата различных видов услуг (Paynet) 78500 46200

114. Торговля в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия 50300 29600

115. Общественное питание в зданиях и сооружениях объектов культурного наследия 37900 22300

116. Кассы (в т. ч. авиа-, железнодорожные, транспортные) 50 300 29600

117. Банкоматы 471400 277300

118. Изготовление хлебобулочных изделий (кондитерские изделия, торты, пирожные и другое) 31400 18500



Определение арендной платы

Расчет арендной платы (опорная ставка арендной платы) по зданиям и сооружениям определяется следующим образом:

Ос = Мс*Кз*(Кс+Кт+Ку), где:

Ос — опорная ставка арендной платы за 1 кв. метр на год;

Мс — минимальная ставка за 1 кв. метр на год;

Кз — коэффициент территориальных зон;

Кс — коэффициент по виду строительства (отдельно стоящее здание, пристроенное здание, верхняя часть здания, чердак, мансарда, полуподвал, подвал);

Кт — коэффициент использования прилегающих территорий;

Ку — коэффициент удобства при использовании в коммерческих целях (расположение вдоль основных автотранспортных дорог, на выходе к второстепенным автотранспортным дорогам и др.).

Коэффициент территориальных зон (Кз) — на основании границ, установленных решением хокима Ташкента от 13 января 2014 года №41 «Об утверждении схемы и характеристики зональных границ по уплате земельного налога»:

1-я зона — 4,11;

2-я зона — 3,31;

3-я зона — 2,51;

4-я зона — 1,71;

5-я зона — 1.

Коэффициент по типу строительства здания (Кс):

отдельно стоящее здание — 1;

находящееся во внутренней части здания и/или пристроенное — 0,8;

полуподвал, подвал — 0,6;

чердак, мансарда — 0,5;

фасадная часть зданий и сооружений для рекламных средств — 0,2.

Коэффициент пользования примыкающей территорией (Кпт):

при наличии земельного участка — 0,3;

Коэффициент удобства для использования в коммерческих целях (Кк):