В Ташкентском государственном юридическом университете откроется специализированный филиал по подготовке и переподготовке юридических кадров в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Ташкента и Ташкентской области. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 7 февраля.

Учебный процесс в новом вузе будет организован с учетом тесной связи теоретической подготовки с правоприменительной деятельностью. В числе задач филиала — создание «эффективной системы психологической подготовки, повышения правовой, политической культуры и правосознания» обучающихся, а также улучшение их навыков «по работе и взаимодействию с населением и средствами массовой информации».

Подготовка юридических кадров по профильной специальности «профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» будет вестись по специальной трехлетней программе бакалавриата в очной форме.

Для переподготовки кадров с высшим неюридическим образованием будет разработана специальная шестимесячная программа очной формы.

Обучение будет осуществляться на основе государственных грантов. Квота приема в бакалавриат составляет 255 человек в год, а по программе переподготовки кадров — 50 человек каждые полгода. Она может меняться в соответствии с заявками Министерства внутренних дел и Национальной гвардии. Кроме того, предусмотрено обучение вне установленных квот за счет внебюджетных средств МВД и Нацгвардии.

Наличие диплома филиала будет служить основанием для принятия на службу в органы внутренних дел без прохождения специальной профессиональной подготовки в Академии МВД с присвоением специального звания «лейтенант».

Постановлением намечена организация ознакомительных визитов представителей правоохранительных органов в иностранные учебные центры и образовательные учреждения для изучения передового опыта в сфере подготовки и переподготовки кадров.

В двухмесячный срок на базе Джизакского политехнического института должен быть организован выездной курс переподготовки действующих сотрудников органов внутренних дел области с высшим неюридическим образованием.

Кроме того, поручено до 1 сентября подготовить предложения об открытии региональных филиалов Ташкентского государственного юридического университета с учетом потребностей в юридических кадрах в регионах.