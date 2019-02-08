«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из пяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на 9 и 10 февраля.





В столице проходят три премьеры фильмов: боевик «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном в главной роли, мультфильм «Лего Фильм 2» и триллер «Клаустрофобы».

Продолжаются показы фильмов: «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые Мстители», «Точка возврата», «Семья по-быстрому», «Холмс & Ватсон», «Астрал: Новое измерение», «Волки и Овцы: Ход свиньей», «Крид 2», «Стекло», «Исломхужа», Quyosh yurti pahlavoni, Tinchlik ortida, Istanbullik milliarder, Gildirakli uy





9 февраля Молодежный театр представит зрителям комедию «Лекарь поневоле». В театре Марка Вайля «Ильхом» 10 февраля пройдет трагикомедия «Золотой дракон».





ТРЦ Vega Center и ТЦ «Бунедкор» подготовили развлекательные шоу для детей с супергероями.

В ТРЦ Parus 9 февраля пройдет спектакль-игра «Зайка-Поиграйка», в котором маленькие зрители смогут принять участие вместе с актерами.

Premium Study приглашает на мастер-классы по актерскому мастерству, пластике и сценической речи.





В магазине настольных игр Hobby Games пройдет бесплатная игротека для желающих.

Московский цирк-шапито «Акула» приехал в Ташкент. В программе: выступление человека-пластилина, танцующие мишки, африканские львы, воздушные гимнасты и «смертельный номер».

В Ташкенте открылся развлекательный центр Ice City, где снег лежит даже в +40. Полный обзор парка — в материале на Afisha.uz.





The Time, «Воздух», Great Gatsby и другие развлекательные заведения столицы подготовили музыкальную программу.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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