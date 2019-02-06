На улице Амира Темура в Ташкенте за 90 м до перекрестка с улицей Навои (перед офисом компании UMS) открыто место для разворота транспортных средств, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Разворот должен снизить нагрузку на перекресток (Google-карта), где на разворот и поворот налево скапливается большое количество автомобилей.

Как стало известно «Газете.uz», по инициативе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента и УБДД ГУВД столицы такие же развороты планируется открыть и в других местах.

В частности, развороты должны появиться на Малой кольцевой до пересечения с улицей Лутфи (в направлении от улицы Фозилтепа, карта) и до перекрестка с Фозизтепа (в направлении от Лутфи, карта)