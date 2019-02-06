До 1 июня в Узбекистане планируется внедрить национальное удостоверение журналиста в форме ID-карты, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

ID-карта будет содержать установочные данные, фотографию и защитный персональный штрих-код владельца, а также печать агентства в виде голограммы.

Удостоверение будет бесплатно выдаваться журналистам, аккредитованным агентством. С его помощью, как ожидается, можно будет беспрепятственно посещать в рабочих целях государственные и другие организации, общественные и культурные места.

Журналисты с удостоверением смогут получить доступ к необходимой информации и участвовать в международных и ведомственных мероприятиях, проводимых госорганами, отметили в агентстве.

В настоящее время единого формата удостоверения нет, редакции устанавливают его сами, при этом в отдельных ведомствах могут не признавать те или иные удостоверения.

«Критерии выдачи удостоверения и механизмы находятся в процессе разработки, — прокомментировал „Газете.uz“ руководитель агентства Комил Алламжонов. — Агентство информации и массовых коммуникаций предоставит информацию по мере готовности проекта».

Напомним, Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента было преобразовано из Узбекского агентства по печати и информации. Его основными задачами определены развитие СМИ, улучшение работы пресс-служб и обеспечение открытости госорганов.