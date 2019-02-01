Узбекское агентство по печати и информации преобразовано в Агентство информации и массовых коммуникаций и переведено в структуру Администрации президента.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства, указ и постановление о реформировании УзАПИ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Ведомство выведено из-под юрисдикции Кабинета Министров и стало уполномоченным органом в сфере выработки и реализации информационной политики государства.

Основными задачами агентства определены развитие средств массовой информации, улучшение работы пресс-служб и обеспечение открытости госорганов.

Все органы государственной власти и управления обязаны исполнять указания агентства в информационной сфере.

Исполняющим обязанности генерального директора агентства с 28 ноября является Комил Алламжонов. Документом он также приравнен к первому заместителю советника главы государства.

Ранее также работал пресс-секретарем президента и заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства.