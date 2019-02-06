Членство в Торгово-промышленной палате Узбекистана стало обязательным только для 2400 субъектов предпринимательства, сообщил председатель ТПП Адхам Икрамов на заседании Международного пресс-клуба в среду.

После вступления в силу закона о Торгово-промышленной палате в новой редакции в ноябре прошлого года членство в ТПП стало обязательным для крупных компаний. Для субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства оно добровольное.

Крупным компаниям за вступление в палату пришлось заплатить вступительный взнос в размере 10 МРЗП и членский взнос — 100 МРЗП. В пресс-службе ТПП отметили, что в настоящее время вступительные взносы отменены для всех предпринимателей, а сумма членских взносов с 9 января снижена. Всего в ТПП сегодня зарегистрировано 15016 предпринимателей.

Обязательное членство предусмотрено и для тех крупных компаний, которые не пользуются услугами ТПП. Из 615 тысяч субъектов предпринимательства обязательными членами должны стать только 2400, включая государственные и частные банки.

«Совершенно не обязательно находиться в больнице сегодня, если ты платишь исправно налог и для этого развивается социальная среда. Мировой опыт показывает, что ТПП, являясь зонтиком и мостом между бизнес-сообществом и государством, является сильной, [если] вся она основана на 100-процентном обязательном членстве всех бизнес-сообществ», — отметил Адхам Икрамов.

«Вопрос, а что сделали лично для него, с социальной и юридической стороны я считаю неправильным. Ответственность за всю бизнес-среду должна быть у Торгово-промышленной палаты», — подчеркнул глава ТПП.

Адхам Икрамов также рассказал, что за 2018 год экспертные юристы ТПП с участием бизнес-сообществ просмотрели 744 нормативных документа, влияющих на инвестиционный климат и деловую среду Узбекистана.

Третейскими судами через ТПП было рассмотрено 11,8 тысячи дел, 26% из них на основе медиации", это в 8 раз больше, чем в 2017 году.

Кроме того, председатель палаты сообщил, что в прошлом году состоялось 80 бизнес-форумов, в которых участвовали более 20 тысяч представителей бизнес-сообщества.