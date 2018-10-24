В Узбекистане будет создано Министерство энергетики, ответственное за весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса. Это предусмотрено постановлением президента от 23 октября об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли.

Документом утвержден План практических мер по реформированию электроэнергетической отрасли и образована комиссия по ее реформированию, которая совместно с Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и группой Всемирного банка должна к маю 2019 года разработать долгосрочную инвестиционную программу расширения, модернизации и диверсификации генерирующих мощностей на период до 2030 года, с доведением их до 20 тысяч МВт.

К марту намечено разработать современную схему организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии, предусмотрев широкое привлечение частных, включая иностранных, прямых инвестиций в предприятия по производству и распределению (реализации) электрической энергии, в том числе на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

При этом государство сохранит полный контроль за транспортировкой электроэнергии. Постепенно будет сформирован современный оптовый рынок электроэнергии на основе конкурсных закупок продукции непосредственно у генерирующих предприятий.

До 1 апреля должна быть утверждена новая методология расчета тарифов на электроэнергию, основанная на покрытии текущих и капитальных расходов, стимулирующая привлечение частного сектора в электроэнергетическую отрасль, с созданием межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров.

Постановлением предусмотрено начать реализацию в 2019 году совместно с Международной финансовой корпорацией пилотного проекта по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Навоийской области. Стартует модернизация распределительных сетей электроэнергии в Андижане, Намангане и Фергане на условиях ГЧП и проект по долгосрочной аренде распределительных сетей Ташкента.

Принята «Дорожная карта» по увеличению генерирующих мощностей, модернизации электрических сетей, совершенствованию учета и контроля потребления электрической энергии в 2018—2020 годах.

Она предусматривает реализацию 7 инвестиционных проектов по модернизации действующих и вводу новых генерирующих мощностей общей мощностью 1984 МВт и проектной стоимостью 2,6 млрд долларов США, а также ежегодную реконструкцию действующих и строительство новых электрических сетей общей протяженностью 7100 км, установку и модернизацию 2500 трансформаторных пунктов.

К концу 2021 года планируется подключение 7 миллионов потребителей к Автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), с доведением доли охвата АСКУЭ до 100%.

В постановлении также говорится об открытии в Узбекистане филиала Национального исследовательского университета («МЭИ») «Московский энергетический институт».