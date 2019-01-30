Число иностранных граждан, посетивших Узбекистан в 2018 году, в 2,3 раза превысило показатель 2017 года — 6,433 миллиона против 2,847 миллиона человек. В прошлом году также резко — в два раза — выросло число граждан Узбекистана, совершивших зарубежные поездки — 13 миллионов 838,6 тысячи человек против 6 миллионов 823,4 тысячи годом ранее. Такие данные опубликовал Госкомстат.

Из стран СНГ Узбекистан в минувшем году посетили 6 миллионов 15,9 тысячи человек, это 93,5% всех иностранцев, из стран дальнего зарубежья прибыли 417,1 тысячи человек (6,5%).

Страны Содружества также были основным направлением для граждан Узбекистана — 13 миллионов 308 тысяч, или 96,2%. В страны дальнего зарубежья выехали 530,6 тысячи человек (3,8%).

Наибольший поток иностранных граждан в Узбекистан был отмечен из таких стран, как Казахстан — 2 миллиона 456,9 тысячи (38,2%), Таджикистан — 1,7 миллиона (26,4%), Кыргызстан — 1,1 миллиона (17,1%), Россия — 460,2 тысячи (7,2%).

Что касается стран дальнего зарубежья, больше всего посетителей прибыло из Турции — 74,8 тысячи (1,2%), Китая — 37,1 тысячи (0,6%), Южной Кореи — 32,7 тысячи (0,5%), Индии — 22,2 тысячи (0,3%), Германии — 19,1 тысячи (0,3%) и Японии — 17,2 тысячи (0,3%).

Наибольшее число граждан Узбекистана, посещавших страны СНГ, зафиксировано в такие государства, как Казахстан — 7 миллионов 139,8 тысячи (51,6%), Кыргызстан — 3 миллиона 196,8 тысячи (23,1%) и Россия — 1 миллион 178,7 тысячи (8,5%). По зарубежным странам на первом месте стоит Турция — 184 тысячи, далее идут Южная Корея — 79,7 тысячи, ОАЭ — 45,2 тысячи, Китай — 35,5 тысячи, США — 20,6 тысячи и Германия — 12 тысяч.

Цель основной части иностранных граждан, въехавших в Узбекистан, — посещение родственников (73,2%). С туристическими целями прибыли 7,1%, служебными — 0,9%, на лечение — 0,8%, на работу — 0,6% и на учебу — 0,2%. Мужчины составили 53,1% от всех въехавших иностранных лиц, женщины — 46,9%.

Наибольшее число граждан Узбекистана, выехавших за рубеж, чтобы посетить родственников — 57,6%. С целью туризма выехали 2,9%, учебы — 0,8%, лечения и по служебным целям — по 0,4%.