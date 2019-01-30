Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января посетил Фаришский район Джизакской области и побывал на одной из площадок, на которых ведутся инженерные изыскания для строительства атомной электростанции, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поинтересовался ходом изысканий, побеседовал с руководителями агентства «Узатом» и корпорации «Роскосмос».

"Данный крупный проект является новым стратегическим направлением сотрудничества с Россией, — сказал он. — Промышленность нашей страны развивается, численность населения растет. Предстоит реализовать множество больших планов. Для всего этого нам нужно стабильное энергоснабжение. Эту возможность в условиях ограниченности источников энергии нам предоставит атомная электростанция, она послужит дальнейшему развитию экономики и трудоустройству населения".

Президент отметил необходимость тщательной, основанной на точных расчетах подготовки к строительству АЭС, изучения зарубежного опыта в возведении таких сооружений.

«Наша атомная электростанция должна быть лучше, еще более качественной и безопасной, чем другие», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время 30 студентов из Узбекистана обучаются в Национальном исследовательском ядерном университете «Московский инженерно-физический институт». В следующем учебном году первых студентов примет филиал МИФИ, организуемый в Ташкенте. Его выпускники, как ожидается, станут высококвалифицированными специалистами и смогут обеспечить безопасную работу АЭС.

Здесь же состоялась презентация проектов по расширению минерально-сырьевой базы Джизакской области, социально-экономическому развитию Фаришского района, эффективному использованию туристического потенциала и богарных земель.

«На самом деле, Фариш является одним из районов с самым высоким потенциалом, — сказал президент. — Однако сегодня он отстает от других регионов. Правильно задействовав его возможности в сельском хозяйстве, геологии, перерабатывающей сфере, можно еще более повысить благосостояние населения, увеличить поступления в местный бюджет».

Отмечалось, что в результате внедрения водосберегающих технологий в Фаришском районе удалось освоить 50 тысяч га посевных площадей.