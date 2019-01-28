Жамшид Абдухакимович Ходжаев, с ноября 2017 года работавший министром внешней торговли, назначен главой Министерства сельского хозяйства, сообщили «Газете.uz» в МВТ и Минсельхозе Узбекистана.

На этой должности он сменил Баходира Турсуновича Юсупова, который назначен хокимом Касансайского района Наманганской области, подтвердили «Газете.uz» в районной администрации.

Жамшид Ходжаев (1979 года рождения) окончил Ташкентский государственный экономический университет (2000) и Бирмингемский университет Великобритании (2003). Работал в банковской системе с 2000 года, из 14 лет работы в структуре Центрального банка Узбекистана 8 лет занимал руководящую должность.

В 2017 году работал первым заместителем председателя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистан, где он курировал департаменты казначейства, внешнеэкономической деятельности, информационных технологий, проектного финансирования и другие. В августе 2017 года занял должность первого заместителя председателя Счетной палаты — начальника Инспекции по контролю за полнотой поступлений в Государственный бюджет.





Фото: Международный пресс-клуб.

Баходир Юсупов с февраля 2018 года работал главой Минсельхоза. Ранее возглавлял Совет фермеров Узбекистана, а в 2009—2015 годах работал хокимом Наманганской области (с 2009 года был и. о. хокима).

Ранее мы сообщали, что начался процесс формирования «компактного» Кабинета Министров, о необходимости которого ранее заявлял президент.