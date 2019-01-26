Директор школы №4 Джаркурганского района Сурхандарьинской области избил учащегося 11-го класса за опоздание. Об этом мать подростка заявила в своем обращении в областную прокуратуру.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, в заявлени женщина указала, что в результате избиения у мальчика произошел разрыв барабанной перепонки.

Прокуратура Джаркурганского района начала доследственную проверку по заявлению матери школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что дело взято под контроль ведомства.