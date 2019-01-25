Делегация Узбекистана во главе с министром обороны Абдусаламом Азизовым 26−30 января посетит США по приглашению американской стороны, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство Узбекистана в США.

Представители оборонного ведомства будут наблюдать за активной фазой учений «Южный удар» на военной базе Кэмп-Шелби (штат Миссисипи).

«Южный удар» — ежегодное учение, которое проводится Национальной гвардией штата Миссисипи. Цель — отработка совместных действий различными видами и родами войск на суше, в воде и воздухе. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в этом мероприятии.

Военная делегация также посетит штаб-квартиру Центрального командования Вооруженных сил США в Тампе (штат Флорида). Там пройдут переговоры по реализации мероприятий Плана военных контактов между оборонным ведомством Узбекистана и Центральным командованием.