Основатель ABL-Soft & SS Араббой Марахимов рассказал о том, как любовь к математике привела к созданию узбекского ноу-хау в распознавании автономеров AutoCon, какие интеллектуальные системы стоят на страже безопасности города, и почему отечественные разработчики не могут конкурировать с иностранными компаниями.

Все началось с математики

В 1993 году я закончил Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ) и получил диплом по специальности инженер-программист. Выбор направления был не случаен: любовь к математике — это семейное. Мои братья ранее также получили специальность программиста, а все благодаря отцу — преподавателю математики.

В то время специальность программиста была очень востребована, а специалистов на рынке не хватало. Поэтому в 1996 году мы с братьями решили открыть семейную компанию по разработке программного обеспечения. Так зародилась компания ABL-Soft & Security Systems.

Мы начали с разработки бухгалтерского софта. 20 лет назад еще не существовало «1С-Бухгалтерии», и бухгалтерам приходилось делать множество расчетов вручную. Наша программа значительно облегчала процесс. Бухгалтера удивлялись, что можно просто ввести ряд цифр, а программа сама рассчитывала по сложным формулам и создавала отчеты в нужной форме.

В первое время компания была для нас подработкой. В основное время я преподавал информатику в школе, братья — в вузах. Но позже она стала отнимать все больше и больше времени, поэтому мы с братом уволились и решили заниматься только семейным бизнесом. Это был большой риск, ведь разработка программ тогда была очень специфическим направлением, с помощью которого было сложно зарабатывать.

От продажи компьютеров к безопасности

Как только мы начали предлагать фирмам свою бухгалтерскую программу, сразу столкнулись с проблемой — для ее работы был нужен компьютер, которого в те времена почти ни у кого не было. Чтобы повысить привлекательность предложения, решили завозить из-за рубежа компьютеры и предлагать их сразу с установленным софтом. В конце 90-х это были компьютеры Pentium-286 с заоблачной ценой, поэтому реализовывать их было затруднительно.

Спустя 2−3 года на рынке появилось много конкурентов, и продавать компьютеры стало совсем невыгодно. Мы отказались от затеи и целиком переключились на разработку программ.

Время было неспокойное. Начала расти угроза терроризма, а государство стало уделять больше внимания обеспечению безопасности. Я родился и вырос в Ферганской долине. Мы регулярно ездили домой через перевал Камчик, где на стационарном посту всегда записывали данные каждой проезжающей машины и пассажиров. Однажды, сидя в машине, нам с братом пришла идея автоматизировать этот процесс.





Зарождение системы распознавания автономеров

В 1999 году мы начали изучать способы распознавания номеров автомобилей. Сначала фотографировали проезжающие машины и работали с распечатанными фотографиями. Основная задача — определить на фотографии положение номера для дальнейшего распознавания. Чтобы научить этому программу, мы потратили целый год.

Но ситуация в жизни значительно отличается от обычной фотографии, ведь автомобиль движется. Поэтому мы начали снимать проезжающие машины на аналоговую видеокамеру, оцифровывали видео на компьютере и пробовали определять номера машин на видео. Позже мы научились определять положение номера на видеокадре, вырезали этот фрагмент, а использовали его для дальнейшей работы.

Главная сложность в распознавании номера — движение автомобиля. Ведь при скорости 70 км/ч автомобиль проезжает почти 20 метров в секунду. Нам был нужен алгоритм быстрого распознавания номеров в движении.

Его разработке мы посвящали все свободное время. Вечерами собирались с братьями и отцом, обложившись книгами. В то время не было Google, и нельзя было спросить в интернете. Поэтому приходилось надеяться только на книги, свои знания математики и большой опыт отца.

В результате долгого и упорного труда нам удалось создать такой алгоритм. Мы сразу его запатентовали. Он оказался настолько эффективным, что разработки на его основе мы используем до сих пор. Например, сегодня наша программа может распознавать номер автомобиля, проезжающий со скоростью 255 км/ч, затрачивая на это всего 40 миллисекунд.





AutoCon был никому не нужен

Нашу высокотехнологичную разработку мы назвали AutoCon. Она состояла из камеры и компьютера с программным обеспечением. Система позволяла в режиме реального времени распознавать номера проезжающих автомобилей и сохранять в базу на компьютере.

Но проблема была в том, что комплекс AutoCon совсем не был востребован в Узбекистане. Потенциальные покупатели не понимали ценность разработки, поэтому мы не могли ее продать.

До 2004 года нам буквально приходилось выживать. Мы продолжали разрабатывать систему распознавания номеров, но на хлеб зарабатывали мелкими заказами на разработку. Делали софт для небольших компаний, программное обеспечение для бухгалтеров и даже систему для учета продажи журналов для киосков.

Времена были сложные, поэтому ABL-Soft & SS занялась абсолютно новым направлением — установкой систем охранной и пожарной сигнализации и видеонаблюдения. С заработанных денег мы платили зарплаты программистам, и кое-что оставалось на семью.

Первый успех и новые надежды

Мне не давало покоя то, что ничем не уступающий мировым аналогам AutoCon так и не получил признания. Чтобы доказать эффективность нашей системы, мы обратились в МВД Республики Узбекистан и предложили установить ее для бесплатного тестирования. Вскоре система была установлена на стационарных постах ДПС Рохата и Янгиюля. Мы обслуживали и дорабатывали ее на голом энтузиазме. В режиме тестирования она проработала 3 года, но так и не вызвала интереса у силовиков.

Все изменилось в один день, когда к нам обратились сотрудники МВД с просьбой предоставить информацию о зафиксированных автомобилях. Как оказалось, она помогла в расследовании важного уголовного дела. После этого в силовых структурах поняли, как можно применять нашу разработку на практике.

Спустя время мы получили первый заказ на свое ноу-хау, а в 2004—2005 годах установили систему фиксации номеров на более чем 100 постах ДПС по всей республике. Она автоматически фиксирует номер автомобиля, дату, время проезда поста и сохраняет фотографию. Точность определения номеров на сегодня достигает 98%.





AutoCon на страже нарушений ПДД

Благосостояние жителей Узбекистана стало расти, и количество автомобилей на дорогах значительно увеличилось. Средний возраст водителя снизился, а количество нарушений ПДД увеличилось. В Узбекистан стали поступать предложения от разных зарубежных компаний, предлагавших системы для фиксаций подобных нарушений.

Чтобы не отставать от них, ABL-Soft & SS начала разработку подобного программного обеспечения. В итоге был разработан интеллектуальный TV-датчик измерения параметров транспортного потока AutoCon. Сегодня он активно используется на дорогах Ташкента, Навои и Нукуса, а также в Андижанской и Наманганской областях. AutoCon автоматически регистрирует семь различных нарушений ПДД, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение сплошной линии, движение по встречной полосе и так далее.

Он также способен контролировать скоростной режим на трассах, оценивать интенсивность транспортного потока и загруженность трасс. Встроенный в систему модуль на основе обработки статистических данных способен управлять транспортным потоком и режимами переключения светофоров. Эта способность превращает обычный светофорный объект в «умный».

Также ГУБДД МВД Республики Узбекистан использует стационарные и мобильные фоторадарные комплексы нашего производства. Они фиксируют превышение скорости автомобиля и направляют данные о нарушении ПДД в Компьютерный центр УБДД ГУВД для формирования постановления об уплате штрафа.

Более 50 патрульных машин оборудованы автомобильным комплексом AutoCon, также разработанным ABL-Soft & SS. Они выявляют в транспортном потоке разыскиваемое авто, а также должников, вовремя не оплативших штрафы за нарушение ПДД.

Как ноу-хау из Узбекистана стало востребовано в России

В 2012 году мы отвезли AutoCon на выставку в Москву. Наша разработка очень заинтересовала россиян, и мы получили ряд предложений о продаже авторских прав и патента на устройство. Предложение были заманчивые, но мы не поддались искушению.

Вместо этого мы наладили партнерство с российской компанией и совместно разработали систему ParkRight. Сегодня она активно применяется для фиксации нарушений правил парковки, хотя у нее есть конкуренты, созданные российскими программистами.

Но система наших конкурентов полностью отличается по принципу действия, и работает в режиме постобработки. Она больше похожа на видеорегистратор: устанавливается на патрульный автомобиль и записывает видео по мере движения по маршруту. После этого видео необходимо перенести на компьютер для дальнейшей обработки, чтобы определить нарушителей и выписать штрафы. Для этого требуются компьютеры, работа операторов и дополнительное время. Задача заметно усложняется, когда патрульных автомобилей много.

Наша система ParkRight фиксирует нарушения и направляют данные в ЦОД для формирования протокола в режиме реального времени без участия человека. Если учитывать ТЭО, то она выглядит на голову выше, чем устройства конкурентов. С ней не нужно тратить лишнее время, хранить и обрабатывать видео, а также привлекать людей. В 2013 году мы установили ParkRight на первые 100 патрульных автомобилей. Они успешно используются до сих пор во многих городах России.





ABL-Soft & SS и «Безопасный город»

Мы также разработали «Автоматизированную систему управления силами и средствами пожарной безопасности», которая является элементом внедряемого комплекса «Безопасный город».

Благодаря установленным на высотных зданиях камерам она помогает выявляет дым и точное место пожара, масштабы бедствия и направляет необходимое количество машин из ближайших подразделений пожарной охраны.

При этом в ситуационном центре Главного управления пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан на электронной карте операторы могут наблюдать за движением пожарных машин, в которые установлены GPS-навигаторы. Видеокамеры на высотных зданиях позволяют контролировать прибытие пожарных бригад и их действия. Эта система уже работает в Ташкенте, Намангане и Самарканде.

Кроме того, разработанная в ABL-Soft & SS программа по распознаванию лица FaсeCon тестируется в Международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова. Она помогает сотрудникам пограничной службы выявлять разыскиваемых людей и предотвращает пересечение границы с чужим паспортом.

Она также хорошо зарекомендовала себя на вступительных экзаменах в Национальном университете Узбекистана. Благодаря ей были выявлены случаи, когда вместо абитуриентов на экзамен пытались пройти посторонние люди.

Недоверие к отечественным разработкам — наша боль

Произведенная в Узбекистане продукция, будь то программное обеспечение или оборудование, априори считается некачественной. Но это неправда. Практика показывает, что наша продукция ничем не уступает зарубежным разработкам, и порой даже превосходит их.

Часто для участия в тендерах необходимо иметь инвестиционные возможности на несколько миллионов долларов и многолетний опыт реализации крупных проектов. Эти условия автоматически делают невозможным участие в тендерах таких компаний, как наша.

Возникает вопрос, если местные органы власти не поверят в отечественных производителей и не дадут на выполнение проекты, то откуда у нас появится опыт? Ведь реализация таких проектов местными игроками обеспечит импортозамещение, рост экономики и экономию валютных средств. Иначе мы так и будем поддерживать зарубежных игроков, тем самым развивая экономику других стран, а не Узбекистана.





Будущее за молодежью

С самого начала деятельности мы сделали ставку на взращивание молодых и талантливых кадров. За 22 года мы воспитали более сотни молодых программистов, многие из которых уехали за рубеж и нашли себя в профессии. Сегодня в ABL-Soft & SS трудятся более 40 молодых специалистов. 70% из них студенты различных вузов, включая Университет Инха в Ташкенте, ТУИТ и ТГТУ.

Мы верим, что современное поколение — это наше будущее. Среди них много безусловных талантов, а нам остается только их направлять и делиться опытом.

ABL-Soft & SS не остановится на достигнутом и продолжит совершенствовать имеющиеся программные продукты. Также мы активно работаем над новыми разработками, чтобы отвечать требованиям времени и вносить свой вклад в сохранении стабильности и спокойствия в Узбекистане.

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