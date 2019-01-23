Отели могут получить право отказывать гостям в размещении, если подозревают их в аморальном поведении. Проект типовых правил предоставления гостиничных услуг в новой редакции, включающий этот пункт, разработан Государственным комитетом Узбекистана по развитию туризма и опубликован для обсуждения.

«При наличии обоснованных подозрений на следующих аморальных поведений посетител (ей)я, противоречащее на общественные отношения, гарантирующие нравственный климат в обществе, обеспечивающие охрану семьи и несовершеннолетних, жизни, здоровья, чести и достоинства граждан, средства размещения в праве отказать об оказании гостиничных услуг, а также, уведомить об этом органы внутренних дел», — говорится в проекте документа.

Понятия «обоснованные подозрения» и «аморальное поведение» не трактуются документом, и вопрос их применения, вероятно, остается на усмотрение отельеров.

При этом тот же пункт правил гласит, что гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц и других факторов, ограничивающих права на частную жизнь.

Такое положение есть и в постановлении президента Шавката Мирзиёева «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» от 5 января. В нем подчеркивается, что указанные ограничения противоречат законодательству.