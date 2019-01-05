Гостиничные услуги в Узбекистане должны предоставляться «независимо от места жительства (прописки), гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих права на частную жизнь». Это подчеркивается в постановлении президента Шавката Мирзиёева «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли» от 5 января.

В документе отмечается, что указанные ограничения противоречат законодательству. Несмотря на это, на протяжении многих лет в стране действовал запрет на проживание в гостиницах пар, не состоящих в браке.