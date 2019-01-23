Прокуратура Шахриханского района Андижанской области 19 января пресекла деятельность табиба Х. И., сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Гражданин Х. И., известный в социальных сетях как «Хасан-домла», занимался лекарской деятельностью в махаллинском сходе граждан «Навруз».

Ежедневно к нему на прием приходило 300−400 граждан, в основном из Шахриханского района, соседних районов-городов, областей и даже граждане, проживающие в соседних республиках.

Значительная часть посетителей состояла из граждан, ранее обращавшихся в медицинские учреждения в связи с различными заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы и другими заболеваниями.

Прокуратура Шахриханского района 28 ноября разъяснила Х. И. нормы законодательства о народной медицине, касательно правового статуса лиц, оказывающих медицинские услуги методами народной медицины, а также официально предупредила об ответственности за работу без лицензии.

Поскольку Х. И., невзирая на предупреждение, продолжал незаконную деятельность, Государственная налоговая инспекция Шахриханского района в его отношении оформила административный протокол о совершении правонарушения, указанного в части 1 статьи 165 Кодекса об административной ответственности (занятие деятельностью, подлежащей лицензированию или получению иных разрешительных документов, без лицензии или иных разрешительных документов).

По решению Шахриханского районного административного суда от 24 декабря, на Х. И. наложен штраф в размере 5 МРЗП (1013650 сумов).

В ходе дальнейшей проверки установлено, что Х. И. так и не получил лицензию. Прокуратура Шахриханского района официально предупредила Х. И. о привлечении его к уголовной ответственности, если он продолжит работать без разрешения. В результате отдел внутренних дел и налоговая служба Шахриханского района пресекли незаконную деятельность Х. И.

Как сообщало издание Kun.uz, табиб за услуги брал плату в размере 5000 сумов (1000 сумов — для «старых» клиентов), 15 тысяч сумов в день — за предоставление койки для проведения лечебных сеансов, 50−100 тысяч сумов — за отдельную комнату.

Обычно у посетителей «Хасан-домла» диагностировал «шум» в некоторых частях тела и прописывал для всех пациентов, независимо от болезни, одинаковое лечение — нужно потреблять фисташки, затем выпивать воду с медом — сначала в большой косушке, после в маленькой чашке.

Примечательно, что лекарь предлагал покупать мед, фисташки и черный нут не с улицы, а у его соседа, заявляя, что сам лично контролирует качество продукции.