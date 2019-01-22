Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщил о поиске оборудования для сервисных и ремонтных услуг. Компания заверила, что процесс выбора перевозчика основан на открытых конкурсных торгах и выдвинула требования к легковому автомобилю. Микроавтобус должен быть оснащен специализированным набором для ремонта и тестирования банкоматов.

Главная цель — оказание выездных сервисных услуг на отдаленных участках, где установлено банковское оборудование: инфокиоски, банкоматы и POS-терминалы.

Автомобили должны соответствовать следующим параметрам:





Дополнительные требования к автомобилям:

Внешний фасад сервисного автомобиля необходимо обклеить логотипом UZCARD. Кузов сервисного автомобиля необходимо обшить термоизоляционным материалом. Внутри сервисного автомобиля необходимо установить: яркое освещение;

автономный источник питания в 220 В;

систему обогрева и кондиционирования;

рабочее место для ремонта механического характера;

фен-паяльник и мини-тиски на рабочем месте для ремонтных работ;

кабель-удлинитель на 20 метров для использования воздуходувки;

рабочее место, где установлены универсальные стенды от разных моделей банкоматов для тестирования их модулей; Над рабочим местом инженеров на внутреннем фасаде необходимо установить органайзер для инструментов. Установить рядом с рабочим местом для инженеров шкафчик для инструментов и запасных частей, а также настольную лампу для удобного процесса ремонтных работ.

Коммерческие предложения будут приниматься до 30 июня.

Адрес: Шайхонтохурский р-н, ул. Каратош 1, здание Ассоциации Банков Узбекистана.

Телефоны: (+998) 71−238−69−48, (+998) 90−346−07−02.

E-mail: j.djanibekov@uzcart.uz, pr@uzcard.uz

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