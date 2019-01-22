Пассажир, угрожавший захватить самолет рейса Сургут-Москва задержан, сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута», — отметили в ведомстве.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Против мужчины возбудили дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Ранее пьяный пассажир рейса Сургут-Москва, угрожая, что у него имеется оружие, пытался прорваться в кабину пилотов, требовал изменить курс и, по данным ряда СМИ, направиться в Афганистан. Экипажу удалось уговорить пассажира на дозаправку воздушного судна, после чего самолет сел в Ханты-Мансийске.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что командир экипажа принял единственно верное решение, посадив самолет в ближайшем аэропорту.

Сотрудники Следственного комитета приехали в аэропорт. Территорию авиагавани оцепили, а людей эвакуировали. Злоумышленник еще некоторое время находился в салоне самолета, однако вскоре сотрудники силовых ведомств задержали его.

После происшествия «Аэрофлот» попросил пассажиров отнестись с пониманием к усиленному контролю за соблюдением мер безопасности при посадке на борт.

В авиакомпании отметили, что инцидент не повлиял на работу «Аэрофлота», все рейсы выполняются по расписанию.