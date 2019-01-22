Вице-премьер Узбекистана Танзила Нарбаева и министр трудовых отношений и занятости Шерзод Кудбиев 4−6 февраля посетят США, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство Узбекистана в США.

Представители правительства, ответственные за вопросы искоренения принудительного труда, примут участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные неправительственные организации, инвестиционные компании, выступающие за искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

Основная цель визита — выработка механизмов взаимодействия, направленных на отмену бойкота крупных брендов США в отношении текстильной продукции Узбекистана.

В программе визита — встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлеров и профсоюзных организаций, Американской ассоциации одежды и обуви, Ассоциации индустрии моды США, Американской федерации труда и Конгресса промышленных организаций и другими, а также ведущих зарубежных брендов, таких как Nike, Zara, GAP, Levi’s, H&M, UNIQLO и многие другие.

Как сообщает посольство Узбекистана, правительственная делегация также проведет переговоры с представителями Белого дома, руководством Госдепартамента, Министерства труда, Офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.