Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Узбекистане согласно тарифному коэффициенту и размеру минимальной заработной платы вырос на 15% — с 501959 до 577172 сумов. Об этом сообщило Министерство юстиции Узбекистана в своем Telegram-канале со ссылкой на постановление Кабинета Министров.

Согласно внесенным изменениям в Единую тарифную сетку по оплате труда, первый, второй, третий разрядные коэффициенты увеличены с 2,476, 2,725, 2,998 до 2,847, 2,997, 3,148 соответственно.

Минимальный размер оплаты труда (по тарифной сетке) теперь не может быть ниже 577172 сумов, отмечает Министерство юстиции.

Справочно: согласно Трудовому кодексу Узбекистана, месячная оплата труда работника, полностью выполнившего определенные на тот период нормы труда и трудовые обязанности, не может быть ниже установленного законодательством размера по первому разряду Единой тарифной сетки по оплате труда.

Стоит отметить, что минимальный размер заработной платы (МРЗП) не изменился и составляет 202730 сумов в месяц.