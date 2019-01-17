Мини-турне по Европе, не выезжая за пределы Ташкента? Шопинг-авеню, не уступающая по своим масштабам торговым площадям Милана? Частичка барселонского квартала в Ташкенте? А почему бы и нет?

Совсем скоро появится место, которое, несомненно, привлечет внимание жителей и гостей Ташкента, любителей хорошего шопинга и высококлассного сервиса, приверженцев европейской классики и утонченной архитектуры.





Компания Dream City Development готовится представить всеобщему вниманию новый проект, в работе над которым принимают участие лучшие местные специалисты и лидирующие зарубежные компании. Проект обещает покорить своей неповторимой концепцией, изысканным стилем и даже некоторой романтичностью.

Здесь европейская классика и признанные архитектурные мотивы отлично сочетаются с необычными формами и современными арт-объектами, создавая что-то красивое, презентабельное и невероятно притягательное.





Проект воздвигается на территории международного делового центра Tashkent City, где в скором времени будет сосредоточена основная активность города.

Макет проекта уже представлен в офисе продаж компании, а в ближайшее время Dream City Development раскроет занавес и подробно расскажет обо всех его преимуществах.





Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных.

Сайт: dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

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