По инициативе президента Республики Узбекистан 2019 год назван «Годом активных инвестиций и социального развития». Глава государства отметил, что инвестиции — это драйвер экономики, образно говоря, ее сердце.

Исходя из наиболее важных и приоритетных задач по развитию страны на 2019 год, Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан осуществляются комплексные мероприятия по налаживанию тесного сотрудничества с ведущими банками Европы.

В преддверии государственного визита президента Республики Узбекистан в ФРГ 14 января в рамках состоявшегося в Берлине немецко-узбекского бизнес-форума Узнацбанк и Райффайзенбанк Германия подписали базовое заемное соглашение на общую сумму 300 млн евро. Оно предусматривает финансирование экспорта высокотехнологичного оборудования и технологий из Европейского союза под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств (ЭКА). Также предполагается совместное финансирование крупных инвестиционных проектов в Узбекистане путем выделения кредитной линии на долгосрочной основе до 7 лет.

Соглашение с Райффайзенбанком Германия будет способствовать реализации задач, установленных в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах» по стимулированию роста экспортного потенциала страны, активному привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности местных производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также созданию и улучшению инвестиционной и деловой среды для широкого развития бизнеса.

Райффайзенбанк Германия является давним партнером Узнацбанка, в частности в области казначейских и документарных операций. Сотрудничество двух банков берет свое начало с 2001 года.

История банковско-финансовой группы Raiffeisen восходит к середине 19 века: первый институт Raiffeisen открылся в 1886 году. Raiffeisen Bank International AG (RBI) является основным банковским подразделением группы и занимает лидирующие позиции в регионе Центральной и Восточной Европы с активами в размере более 170 млрд долларов США. В общей сложности RBI имеет более 2,2 тысяч подразделений с дочерними компаниями в 14 государствах региона. Около 47 тысяч сотрудников банка обслуживают порядка 16 млн клиентов.

Сайт: nbu.uz

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