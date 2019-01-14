Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредит в размере до 240 млн долларов под государственную гарантию для «Узбекэнерго», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЕБРР. Это крупнейший кредит банка в Узбекистане на данный момент, отмечается в сообщении.

Средства будут направлены на строительство на Талимарджанской теплоэлектростанции (ТЭС) парогазовых установок с комбинированным циклом мощностью минимум 900 МВт, а также создание сопутствующей инфраструктуры

Проект профинансируют совместно Азиатский банк развития и Фонд реконструкции и развития Узбекистана.

Как отмечается в материалах ЕБРР, обеспечение бесперебойного и устойчивого энергоснабжения остается главной проблемой в регионе. Проект поможет повысить эффективность и надежность энергоснабжения в Узбекистане и будет способствовать решению задачи по созданию новых мощностей для производства электроэнергии.

Новая парогазовая установка поможет снизить интенсивность выбросов до 350 кг CO 2 /МВт⋅ч, что составляет менее половины текущего среднего показателя по энергетическому сектору в Узбекистане.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,3 млрд евро в 70 проектов, реализуемых в Узбекистане.