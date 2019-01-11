Эркинжон Турдимов утвержден хокимом Самаркандской области на сессии Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Его кандидатуру предложил президент Шавкат Мирзиёев, находящийся с визитом в Самарканде.

Самаркандскую область Эркинжон Турдимов (1969 г. р.) возглавил 12 июля 2018 года. Ранее — с декабря 2016 года он руководил Сурхандарьинской областью, в 2008—2016 годах был хокимом Навоийской области. С 1991 по 1995 год работал в региональных отделениях Узпромстройбанка, затем до 1996 года был заместителем хокима Зарафшана.

Президент определил актуальные задачи перед руководством и активом области. «Развитие экономики области, активизация инвестиционного процесса, создание новых предприятий и рабочих мест — важнейшая и самая приоритетная задача. В прошлом году в области введено в строй 448 объектов и создано более 8700 рабочих мест. Но для такой области с огромным потенциалом, как Самаркандская этого, недостаточно», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалось, что на 2019−2020 годы сформировано 968 инвестиционных проектов, планируется организовать крупные промышленные предприятия в сотрудничестве с зарубежными странами.

Даны поручения по использованию туристического потенциала региона, диверсификации сельского хозяйства и развитию предпринимательства.