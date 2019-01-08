Грузинский TBC Bank планирует выйти на рынок Узбекистана, сообщил изданию Euromoney финансовый директор банка Георгий Шагидзе.

По его словам, нынешние реформы в Узбекистане напоминают те, через которые прошла Грузия. «Мы прошли через это и получили очень сильные знания и возможности, которые мы можем привнести в узбекский рынок. Мы можем выступить катализатором для банковского сектора Узбекистана», — заявил Георгий Шагидзе.

TBC Bank является крупнейшим заемщиком Грузии. Георгий Шагидзе считает, что опыт, завоеванный на внутреннем рынке, обеспечит банку конкурентное преимущество в Узбекистане.

TBC планирует войти в Узбекистан со своим цифровым необанком Space, запущенным прошлым летом как мобильная услуга и не имеющим филиалов.

Space предоставляет клиентам широкий спектр розничных банковских услуг, включая кредитование, сберегательные продукты и платежные карты.

Однако, по словам Георгия Шагидзе, узбекская версия Space будет предусматривать физическое присутствие в форме филиалов «следующего поколения».

Финансовый директор добавил, что банк, запуск которого в Узбекистане ожидается в начале 2019 года, будет «держаться подальше от сложного корпоративного сектора Узбекистана и сосредоточится на розничных клиентах, а также представителях микро-, малого и среднего бизнеса». «Мы используем очень легкий и масштабный подход», — отметил Георгий Шагидзе.

Он не стал называть целевые параметры роста узбекского филиала TBC, но отметил, что объем розничного кредитования в Узбекистане низок даже по центральноазиатским стандартам — всего 5% ВВП.

«Учитывая текущую динамику реформ, мы считаем, что рынок будет расти довольно быстро», — заявил представитель грузинского банка.

Георгий Шагидзе признал, что убедить местных клиентов взаимодействовать с банковской системой будет непростой задачей, но уверен, что опыт TBC поможет в этом.

«Было время, когда люди в Грузии не использовали банки для сбережений, но это во многом изменилось, отчасти благодаря нашим усилиям. Если мы сможем использовать этот опыт и объединить его с местным опытом, то мы займем очень сильную позицию», — утверждает он.

Как отмечает издание, TBC столкнется с конкуренцией в лице Народного банка Казахстана (Halyk Bank), филиал которого также должен открыться в Узбекистане в этом году.

Ранее первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов сообщал, что интерес к узбекскому рынку проявляют банки из России, других стран СНГ и стран Восточной Европы.

TBC Bank основан в 1992 году. Онлайн-банкинг от TBC несколько лет подряд (2012−2015 годы) получал награду как один из лучших в Центральной и Восточной Европе. В июне 2014 года Лондонская фондовая биржа пригласила TBC Bank для участия в торгах с его глобальными депозитарными расписками (GDR). Банк получил 239 млн долларов на IPO, имея рыночную стоимость 640 млн долларов. Это IPO стало крупнейшим выходом на биржу из Грузии.