Компания Huawei объявила о рекордном объеме поставок смартфонов за 2018 год — он превысил 200 миллионов единиц. Этой внушительной цифры удалось достичь благодаря постоянной поддержке потребителей и партнеров по всему миру, а также сильным продуктам, в том числе смартфонам из серии Huawei P20, Mate 20 и Honor 10.

Серия Huawei P20 подняла планку возможностей мобильной фотографии, доказывая, что даже тонкие и стильные смартфоны могут обеспечить профессиональный уровень снимков. Более того, инновационные технологии в оформлении серии Huawei P20 помогли завоевать большое количество женских сердец. С марта глобальные поставки смартфонов этой линейки превысили 16 миллионов штук, и прекрасная половина человечества составляет почти половину этого числа.

Смартфоны серии Huawei Mate 20 соответствуют передовым технологическим стандартам, установленных серией Mate с самого начала. Эти устройства оснащены наиболее мощным и энергоэффективным чипом в истории компании Huawei — Kirin 980. Он создан по 7 нм технологии с использованием мощных процессоров А76 и G76. Эти компоненты позволяют серии Mate 20 предложить потребителю улучшенную энергоэффективность и новый, непревзойденный пользовательский опыт. В течение двух месяцев после выпуска новой серии было отгружено уже более пяти миллионов штук.

Благодаря своему потрясающему внешнему виду и инновационным технологиям серия Huawei Nova особенно популярна среди молодых пользователей. В результате смелой цветовой гаммы Huawei Nova 3 и инновационной системы, смартфон стал популярнейшим телефоном для селфи в этом году. Nova 4 продолжает дизайнерскую линию прошлой модели, внося новшества в виде полноэкранного дисплея с вырезом для фронтальной камеры. На конец года Huawei продала в общей сложности более 65 миллионов смартфонов Nova, что делает его лидером зарождающейся линейки устройств среднего класса Huawei.

Смартфоны под брендом Honor — это непрерывный вклад компании в развитие мобильной индустрии посредством революционных методов обработки и эстетичного дизайна. Являясь одним из самых красивых флагманских смартфонов 2018 года, Honor 10 представляет последние инновации как во внешнем виде, так и в характеристиках. Выдающиеся показатели продаж Honor 10 и V10 помогли компании выйти на первое место в Китае.

Последние восемь лет Huawei строго ориентируется на интересы потребителя и использование инноваций для создания новых ценностей для своих клиентов. Компания стала трендсеттером сразу нескольких популярных и технологических сфер: фотография, время работы аккумулятора, сотовая связь и искусственный интеллект. Эти инновации помогли завоевать благосклонность потребителей по всему миру.





Важно помнить, что смартфон служит мостом между физическим и виртуальным мирами, и чтобы продолжать играть эту роль, он должен постоянно хранить и защищать все больше и больше информации. Таким образом, Huawei считает, что конфиденциальность и безопасность своих пользователей так же важны, как и создание выдающихся и привлекательных продуктов — это вопрос доверия между компанией и ее потребителями во всем мире.

Тем самым Huawei поставила вопрос о защите конфиденциальности выше основных коммерческих интересов и соблюдает ее общепринятые принципы (GAPP), наиболее строгие рамки технологии конфиденциальности в мире, а также все требования, изложенные в общем регламенте ЕС по защите данных (GDPR).

Huawei также применяет принципы конфиденциальности при разработке всех своих продуктов, проектировании, проверке, продажах, услугах и закупках. Компания строит свои устройства на открытой архитектуре чипсетов ARM и операционной системе Google Android, обеспечивая еще более надежную безопасность для своих устройств и их пользователей.

За последние восемь лет поставки смартфонов Huawei увеличились с трех миллионов до 200 миллионов, что примерно составляет 60-кратный рост. На мировом рынке смартфонов Huawei прошла путь от статистического «другого вендора» в рейтинге до места в тройке лучших игроков в мире. А во втором и третьем кварталах 2018 года Huawei стала вторым по величине производителем смартфонов в мире с долей мирового рынка 14,6%.

В настоящее время телефонами Huawei пользуются более 500 миллионов потребителей в более чем 170 странах мира. Согласно докладу IPSOS, одного из ведущих в отрасли сторонних научно-исследовательских институтов, бренд Huawei уже ассоциируется пользователями по всему миру с инновациями и надежностью.

«Huawei в будущем продолжит следовать принципу ориентированности на потребителя и приверженности постоянным инновациям, приложит все усилия, чтобы стать пионером и лидером в очередной волне мобильной революции, а также будет постоянно создавать новые ценности для своих пользователей. Мы хотим, чтобы наши потребители во всем мире наслаждались жизнью и действительно считали бренд Huawei самым любимым», — заявил Ричард Ю, генеральный директор бизнес-группы Huawei по работе с потребителями.

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