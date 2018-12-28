Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту в пятницу заявил о необходимости повышения уровня урбанизации в стране до 60% к 2030 году.

Он поручил разработать соответствующую государственную программу и назначил ответственным за это направление лично премьер-министра Абдуллу Арипова.

Сейчас уровень урбанизации в Узбекистане составляет 35,5%, и если не принять меры, то он только снизится, отметил глава государства.

«Если не заняться этим вопросом, но наши кишлаки совсем придут в упадок», — подчеркнул он.

Нужно заниматься развитием не только столицы, но и регионов страны, в центре внимания должно быть комплексное развитие городов и поселков, отметил Шавкат Мирзиёев.

Строительство индивидуальных и многоэтажных жилых домов должно быть тесно увязано с развитием коммуникаций и инфраструктуры, заявил он.

Для решения вопросов урбанизации должен быть создан специальный фонд, куда будут направляться средства от приватизации земельных участков, на которых расположены здания и сооружения.

«Так принято во всем мире. У предпринимателя должна быть уверенность в завтрашнем дне, в том, что никакой чиновник не заставит его снести построенные здания или не отберет землю. Пусть покупают и здания, и землю. Через внедрение новой системы мы достигнем роста благосостояния народа», — подчеркнул президент.