Все ветхое жилье в Ташкенте планируется снести и построить на его месте новые дома. Об этом в субботу на отчетно-выборной конференции Комитета женщин сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. По его словам, такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев.
Говоря о стремительном развитии строительного сектора, глава правительства привел слова заместителя председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству — начальника Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора Козима Туляганова.
«Козим Туляганов, который работал бывшим первым заместителем премьер-министра, хокимом Ташкента, начальником треста „Ташкентстрой“, вчера сообщил такие цифры: даже в самые лучшие времена в Советском Союзе в Ташкенте не принимали в эксплуатацию 1 миллион кв. м общей площади жилья, в Узбекистане — 5 миллионов кв. м. Год еще не завершился, а мы уже преодолели эти показатели», — отметил Абдулла Арипов.
По словам премьера, президент поручил построить вместо ветхого жилья в столице новые комфортабельные дома во время поездки по городу в пятницу.
«Вчера нам президент дал строгое поручение: все старые дома в Ташкенте, у которых нет канализации
и т. д., все ветхое жилье снести и построить на месте новые дома со всеми условиями. Говоря об условиях, кого имел в виду глава государства? Женщин. Президент говорит, чтобы была горячая вода, отопление, чтобы не кололи дрова, не использовали уголь для приготовления пищи», — пояснил премьер-министр.
Абдулла Арипов рассказал, что президент упрекнул его (во время осмотра домов в Сергелийском районе — ред.) за то, что в домах не установлены стиральные машины.
«Президент сказал: „Не могли добавить в дома стиральные машины? Она сможет купить или нет? Муж купит ей или нет? Почему ты как глава правительства не думаешь об этом?“ Мы обязательно это сделаем. [Президент] открыто не говорит, что это для женщин. Но за каждым словом — внимание к женщинам», — подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что более 3000 высококвалифицированных строителей, которые работали на олимпийских объектах в Сочи, в настоящее время занимаются проектом Tashkent City.
«Почему они возвращаются? Потому что предлагается достойный труд, достойная зарплата. Сейчас начали возвращаться из Турции. Кто управляет самым большим краном в Tashkent City? Наша женщина. Кто может выполнить работу, которая требует точности и усидчивости? Только женщины», — заявил Абдулла Арипов.
DIII
Звучит хорошо но не приведет ли это к кризису ? 1997 в Азиатском регионе мог быть схожим
Владимир антоник
Ветхое ветхому рознь.
Не дай бог не начали ломать строения архитектурной достопримечательности.
Такие например как по улице Руставели и Навои.
Timur Kim
Интересно все будет опять хаотически?
Или все же будет обнародован генплан и вынесен на всеобщее обсуждение???