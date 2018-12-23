Все ветхое жилье в Ташкенте планируется снести и построить на его месте новые дома. Об этом в субботу на отчетно-выборной конференции Комитета женщин сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. По его словам, такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев.

Говоря о стремительном развитии строительного сектора, глава правительства привел слова заместителя председателя Государственного комитета по архитектуре и строительству — начальника Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора Козима Туляганова.

«Козим Туляганов, который работал бывшим первым заместителем премьер-министра, хокимом Ташкента, начальником треста „Ташкентстрой“, вчера сообщил такие цифры: даже в самые лучшие времена в Советском Союзе в Ташкенте не принимали в эксплуатацию 1 миллион кв. м общей площади жилья, в Узбекистане — 5 миллионов кв. м. Год еще не завершился, а мы уже преодолели эти показатели», — отметил Абдулла Арипов.

По словам премьера, президент поручил построить вместо ветхого жилья в столице новые комфортабельные дома во время поездки по городу в пятницу.

«Вчера нам президент дал строгое поручение: все старые дома в Ташкенте, у которых нет канализации и т. д. , все ветхое жилье снести и построить на месте новые дома со всеми условиями. Говоря об условиях, кого имел в виду глава государства? Женщин. Президент говорит, чтобы была горячая вода, отопление, чтобы не кололи дрова, не использовали уголь для приготовления пищи», — пояснил премьер-министр.

Абдулла Арипов рассказал, что президент упрекнул его (во время осмотра домов в Сергелийском районе — ред.) за то, что в домах не установлены стиральные машины.

«Президент сказал: „Не могли добавить в дома стиральные машины? Она сможет купить или нет? Муж купит ей или нет? Почему ты как глава правительства не думаешь об этом?“ Мы обязательно это сделаем. [Президент] открыто не говорит, что это для женщин. Но за каждым словом — внимание к женщинам», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что более 3000 высококвалифицированных строителей, которые работали на олимпийских объектах в Сочи, в настоящее время занимаются проектом Tashkent City.

«Почему они возвращаются? Потому что предлагается достойный труд, достойная зарплата. Сейчас начали возвращаться из Турции. Кто управляет самым большим краном в Tashkent City? Наша женщина. Кто может выполнить работу, которая требует точности и усидчивости? Только женщины», — заявил Абдулла Арипов.